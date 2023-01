Destaca Luz Bolaños en torneo de ajedrez

La ajedrecista Luz Bolaños Guevara de la Supervisión Regional de Educación Física No. 4, destacó en el Torneo de la Región V de Ajedrez en las instalaciones de la Supervisión Regional de Educación Física No. 25

Alumnos de la escuela primaria Redención del Proletariado, se adjudicaron el primer lugar por equipos y avanzan a la etapa estatal de Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica Tamaulipas 2022-2023.

Torneo del deporte ciencia celebrado en oficinas de la Supervisión No.25 ubicadas en el Centro de Convivencias No. 3 del Fraccionamiento Las Flores participando alumnos de las Supervisiones Regionales de Educación Física No. 1, No. 4 y No. 25, y en el cual el maestro Enrique Segura Martínez fue el anfitrión y quien puso en marcha el evento.

De la Supervisión Regional de Educación Física No. 1 Jesús Antonio Ruiz Musceda, Pedro de Jesús Olvera Zúñiga, Marco Itzel García Domínguez y Maryamm Edith Castilleja Verdínes integran el equipo de la Redención del Proletariado que avanza a la fase estatal de Juegos Escolares.

Primer lugar en la modalidad de Individual Varonil C, del Colegio Anglo Hispano Ricardo Antonio Gómez Lazo, de la Supervisión Regional de Educación Física No. 1, y Luz Bolaños Guevara de la Supervisión Regional de Educación Física No. 4.

EMPATÍA E INCLUSIÓN

Alumna de la escuela primaria Antonio Álvarez Berrones, ubicada a un costado de la Casa Hogar, la niña Yarely Leidand Vargas Mendoza es una alumna extraordinaria y brillante, aparte también defendió los colores de su equipo en la eliminatoria de futbol en la Región V, en su mente no existe discapacidad alguna y participa con normalidad en actividades deportivas como en la clase de Educación Física.

En el evento de ajedrez del fin de semana disputó varias a partidas sin poder avanzar a la siguiente ronda en esta fase eliminatoria de Juegos Escolares.