¡Despierten!

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Tras sumar tres compromisos sin conocer la victoria, el equipo de Correcaminos viaja a Baja California para enfrentar al Atlético La Paz, dentro de la actividad de la jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

La cita está programada a las 21:00 horas en el Estadio Guaycura, donde el cuadro que dirige el ‘Místico’ Pereyra buscará a toda costa terminar con la mala racha y vencer a los de ‘Baja’ en su propia casa, escenario donde no pierden desde la jornada 2 ante Alacranes de Durango.

Correcaminos llega a este compromiso tras empatar en casa 2-2 ante las ‘Iguanas’ de Cancún FC, resultado que los mantuvo en la sexta posición al llegar a 12 unidades, con una efectividad del 50 por ciento en el torneo.

Por su parte, La Paz se ubica en el tercer puesto de la tabla general al cosechar 14 unidades, tras el empate de 2-2 ante los ‘Melenudos’ de la UdeG la jornada pasada.

DUELO DE OFENSIVAS

Ambos equipos llegan a este partido posicionados entre las cinco mejores ofensivas del Apertura 2026, al sumar 17 goles cada uno, cifras repartidas en ocho jornadas.

Por parte de Correcaminos, el hombre más certero en el área es Bryan ‘Cobra’ Mendoza, quien ha marcado en cuatro ocasiones; en tanto que por los de La Paz destaca Martín Barragán, el segundo mejor anotador del torneo con seis anotaciones.

CORRECAMINOS NO SABE GANAR EN EL GUAYCURA

A pesar de que estos dos equipos se han visto las caras en nueve ocasiones —con un balance completamente equilibrado que marca tres victorias para cada uno y tres empates—, Correcaminos no ha podido vencer al Atlético La Paz en calidad de visitante.

Y es que en el Estadio Guaycura la escuadra de la UAT registra un saldo de tres empates y una derrota, siendo el 1-1 el marcador más recurrente en tierras bajacalifornianas.