Deportivo Chopo toma ventaja en los Cuartos de Final

Ciudad Victoria.- El Deportivo Chopo dio un paso importante rumbo a las semifinales al imponerse 5-3 al conjunto de Tacos Roberts y La Botana, en el duelo de ida de los Cuartos de Final de la Liga de Futbol La 12, en la categoría femenil.

El partido se disputó en el campo de la colonia 12 de Septiembre, donde ambos equipos ofrecieron un encuentro lleno de intensidad y goles.

Laura Torres abrió el marcador con un potente disparo imposible para la arquera rival, y poco después Alejandra Martínez amplió la ventaja 2-0 para las del Chopo.

La reacción de La Botana llegó con Leslie de la Cruz, quien descontó con un certero remate que puso el 2-1. Sin embargo, Laura Torres volvió a aparecer con un verdadero golazo para el 3-1.

Antes del descanso, Karina Terán acercó nuevamente a su equipo con el 3-2, dejando todo abierto para la segunda mitad.

En el complemento, Esther Camacho se convirtió en la figura al marcar un doblete que colocó el marcador 5-2 a favor del Chopo. A pesar de contar con dos jugadoras de más durante todo el encuentro, La Botana sólo pudo acortar distancias con un tanto de Valeria Parrick, dejando el marcador final 5-3 y la serie viva de cara al partido de vuelta.