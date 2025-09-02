Cumple Tamaulipas con más de 200 participantes en la etapa estatal rumbo a Paralimpiada Nacional 2025

Tampico, Tamaulipas.- Más de 200 atletas tamaulipecos participaron en la Paralimpiada Estatal 2025, evento selectivo rumbo a la Paralimpiada Nacional 2025 que se llevará a cabo en Aguascalientes a partir del 22 de septiembre.

Las competencias se desarrollaron en las sedes de Reynosa y Tampico, con disciplinas como paranatación, paraatletismo, paradanza, parapowerlifting, boccia, paratenis de mesa, entre otras.

Tras dos semanas de actividad, se evaluaron los tiempos mínimos alcanzados y el desempeño de los deportistas, con lo que se determinó a las y los atletas que representarán a Tamaulipas en la etapa nacional.

En total, serán más de 100 los clasificados, cifra que refleja el compromiso con la inclusión y el fortalecimiento del deporte adaptado en la entidad.

El director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas, Manuel Virués Lozano, reconoció el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya y destacó la importancia del trabajo conjunto que ha permitido consolidar estos resultados.

“Quiero agradecer al gobernador Américo Villarreal Anaya, al gran equipo de trabajo del INDE Tamaulipas, pero sobre todo a las y los atletas y a sus padres de familia, porque este logro es resultado de su esfuerzo y compromiso. Ellos son quienes nos inspiran y nos motivan a seguir impulsando el deporte adaptado en todo el estado”, señaló.

En los próximos días se notificará de manera oficial a cada uno de los clasificados, quienes iniciarán su preparación con miras a la competencia nacional.

El año pasado la delegación tamaulipeca logró un resultado histórico al quedar en el top-10, por lo que este año van por el mismo objetivo de mantenerse entre los mejores de todo el país.