Enrique Jonguitud

Ciudad Victoria, 2 de septiembre. -Debido a que Tamaulipas se considera una zona de muy baja intensidad sísmica, su participación en el Simulacro Nacional de Protección Civil se realizará bajo la hipótesis de un incendio urbano.

Esto porque los temblores registrados en la entidad han sido prácticamente imperceptibles y no se ha reportado ningún daño al respecto.

Luis González de la Fuente, coordinador de Protección Civil de Tamaulipas, pidió a las dependencias públicas, a la iniciativa privada y a los hogares a registrar sus inmuebles para participar en el simulacro.

El funcionario pidió ingresar a la página oficial «preparados.com.mx» de la Secretaría de Gobernación para realizar su registro.

González de la Fuente indicó que el ejercicio tiene el objetivo «de fomentar la cultura de la Protección Civil en la población y contribuir al fortalecimiento de la capacidad de las brigadas de emergencia».

Uno de los principales puntos para realizar el evento en Tamaulipas es la Torre Bicentenario -un edificio de 25 pisos- en la que en septiembre del 2024 se evacuaron a 2,173 personas durante el Simulacro de Protección Civil.

El Simulacro Nacional, dijo, está fijado para realizarse el próximo 19 de septiembre a las 12 del mediodía. El plazo límite para registrarse será el 18 de septiembre a las 11:59 p.m.