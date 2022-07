Santiago Giménez comenzará su sueño europeo. El delantero abandonó la concentración de Cruz Azul para tomar destino a los Países Bajos y unirse a las filas de lo que hoy será su nuevo equipo; el Feyenoord de la Eredivisie. Sin embargo, le duele dejar al equipo que lo vio crecer como jugador profesional.

“Fue muy difícil, es algo que me duele mucho (dejar Cruz Azul), me pone muy triste pero también pongo primero los planes de Dios en mis sueños y yo creo que este es un gran camino”, declaró el exjugador de Cruz Azul. Estoy un poco nervioso, pero más que nervioso ansioso de que esto se haga porque estoy cumpliendo un sueño”, dijo previo a viajar a su nuevo destino.

De este modo, será que el ‘Chaquito’ quedará bajo las órdenes del estratega Arne Slot, luego de que atravesaba un buen momento con La Máquina; sin embargo, la directiva Celeste fue muy accesible para que su ‘9’ estelar pudiera emigrar al viejo continente.

“Les agradezco muchísimo (Cruz Azul) ellos me han dado la oportunidad que por ahí sé que si hubiera estado en algún otro equipo por ahí no se hubiera dado (fichaje) y ellos han sido parte fundamental de esto, me han escuchado y no me han cortado las alas, obviamente con la novena, con mi debut, con todos y cada uno de mis compañeros, cuerpo técnico, staff, con toda la gente que trabaja en el club. La verdad es que es un club hermoso”, recalcó.