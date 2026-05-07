Crean nueva Asociación Deportiva de Tamaulipecos Paradeportistas

Por Andrés Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.— Con el firme objetivo de fortalecer la inclusión, el desarrollo y la representación de los atletas con discapacidad en la entidad, se anunció la creación oficial de la Asociación Deportiva de Tamaulipecos Paradeportistas “Talla Baja, Amputados y en Silla de Ruedas”, A.C.

Esta nueva organización surge como una estructura sólida para el deporte adaptado en el estado. Sus ejes principales se centran en la detección de talento, la competitividad, la gestión de apoyos, así como el liderazgo y la estructura organizativa.

La asociación será dirigida por una mesa directiva que coordinará los esfuerzos administrativos y operativos, integrada de la siguiente manera: Erick Rubén López de León, presidente; Mario Alberto Lara Aranda, secretario; Ma. Patricia Andrade Hernández, tesorera; Jesús Osvaldo Sáenz de la Rosa, vocal deportista; y Julio Cabello García, vocal.

Con la formalización de este organismo, el deporte adaptado en Tamaulipas gana un aliado estratégico para organizar y proyectar a sus atletas. La creación de esta asociación civil representa un paso decisivo en un contexto donde la inclusión y el acceso equitativo a la competencia son más necesarios que nunca.