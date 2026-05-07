¡A la madre!… Suspenden Santander

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Debido a que el próximo fin de semana se celebrará el 10 de mayo, fecha en la que se conmemora el Día de la Madre, la directiva encabezada por Benito Valdez anunció que será hasta el siguiente fin de semana cuando se reanude la actividad del certamen.

Fue la noche de este martes cuando, durante la junta semanal, se determinó detener la actividad y regresar a los campos el próximo 17 de mayo.

A través de una votación se aprobó la suspensión de la jornada correspondiente a esta semana, por lo que la fecha 14, ya programada, será reprogramada.