Massey Ferguson es campeón en la Cima Fut-7

Andrés A. Ramírez Acosta

Cd. Victoria, Tamaulipas.– El equipo de Massey Ferguson se coronó campeón del torneo de Recopa en la categoría Octava Fuerza de la Liga de la Cima Fut-7, tras vencer 2-1 a Casa Panadería León.

Viniendo de menos a más y recuperándose de un marcador adverso, el equipo aplicó el famoso adagio: “Caballo que alcanza, gana”. Así fue como Massey Ferguson logró asegurar el trofeo para sus vitrinas.

El campo 2 del complejo deportivo, ubicado en el 40 Matamoros, fue testigo de este encuentro. Alberto “Maza” Jiménez abrió el marcador al cierre de los primeros 25 minutos del partido, con un potente disparo que terminó incrustándose en la portería rival.

Para el complemento, el cuadro de Massey Ferguson emparejó los cartones apenas unos minutos después de reanudado el juego. Edson Soto fue el encargado de marcar el 1-1 desde el manchón penal.

Tras el empate, el partido se centró en el mediocampo y se convirtió en una verdadera batalla táctica. Fue hasta el minuto 40 cuando Abraham García marcó el 2-1 definitivo con un potente disparo.

Con esta anotación, Massey Ferguson logró coronarse campeón del torneo de Recopa en esta categoría.