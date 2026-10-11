Correcaminos protesta y apelará sanciones de la Disciplinaria

Por Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego de que la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol impusiera un total de 12 partidos de suspensión a tres integrantes de Correcaminos, la directiva del conjunto universitario manifestó su inconformidad con las sanciones, al considerarlas desproporcionadas e injustas, por lo que anunció que presentará una apelación.

A través de un comunicado oficial, el Club Correcaminos expresó su profundo descontento por los castigos impuestos al director técnico Gabriel ‘Místico’ Pereyra, quien recibió cinco partidos de suspensión; Bryan ‘Cobra’ Mendoza, con cuatro encuentros, y Omar Islas, con tres.

De acuerdo con la postura del conjunto naranja, los tres sancionados intervinieron para repeler las agresiones que, señala la institución, fueron provocadas por el director técnico, jugadores y un fotógrafo de Cruz Azul Hidalgo, durante los incidentes registrados en la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX.

“Externamos nuestro más profundo descontento por lo que consideramos una sanción desproporcionada e injusta”, señala el comunicado emitido por la institución universitaria.

El club argumentó que el criterio utilizado por la Comisión Disciplinaria no corresponde a la responsabilidad de quienes iniciaron los hechos ni a la manera en que participaron los involucrados.

“Pero el criterio con el que se deliberó no corresponde a quien inició ni la forma en que participó en estos hechos”, puntualizó el organismo.

APELARÁN LOS CASTIGOS

Ante esta situación, la directiva de Correcaminos confirmó que recurrirá a especialistas en la materia para promover la apelación correspondiente, con la intención de que las sanciones sean revisadas.

“En el Club de Futbol Correcaminos elevamos una respetuosa protesta pacífica, misma que deseamos no repercuta en la participación de nuestro equipo en el desarrollo de la competencia”, establece el documento.

Asimismo, la institución reconoció la responsabilidad que representa portar los colores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, reiterando su compromiso con el juego limpio y lamentando haberse visto involucrada en los incidentes.

PROMETEN RESULTADOS A LA AFICIÓN

En el mismo comunicado, Correcaminos dirigió un mensaje a sus seguidores, reconociendo que la mejor manera de defender a la institución será mediante resultados positivos dentro del terreno de juego.

“A nuestra afición le externamos nuestro compromiso de defender a la institución, situación que se debe materializar primero con resultados y buen futbol”, expresó el club.

La controversia llega en un momento complicado para el conjunto universitario, que actualmente ocupa la novena posición de la tabla general con 16 puntos y se encuentra fuera de los puestos de clasificación.

Por lo pronto, Correcaminos deberá afrontar sus próximos compromisos con las ausencias de su entrenador y dos jugadores, mientras espera que el recurso de apelación permita modificar las sanciones impuestas por la Comisión Disciplinaria.