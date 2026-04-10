Copa Tamaulipas repartirá 200 mil pesos

Cd. Victoria, Tamaulipas.– Con una bolsa de premios superior a los 200 mil pesos y la expectativa de superar la participación de años anteriores, autoridades estatales y municipales anunciaron la realización de la Copa Tamaulipas 2026 de pesca deportiva, que se llevará a cabo los días 18 y 19 de abril en Playa del Sol, Barra del Tordo.

El vocal de Caza, Pesca Deportiva y Vida Silvestre, Luis Eduardo García Reyes, destacó que este torneo busca consolidarse como uno de los eventos más importantes del estado, al reunir pescadores no solo de Tamaulipas, sino también de entidades vecinas e incluso visitantes internacionales.

“Es un gran torneo que espera una amplia participación de pescadores de la región, de otros estados e incluso de quienes ya nos han acompañado en años anteriores”, expresó.

El funcionario agradeció el respaldo del Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, así como el apoyo de la alcaldesa de Aldama, María Noemí Sosa Villarreal, y de diversas dependencias que colaboran en la logística del evento.

García Reyes detalló que la competencia contará con atractivos incentivos, entre ellos:

Primer lugar: 40 mil pesos

Segundo lugar: 30 mil pesos

Tercer lugar: 20 mil pesos

Cuarto lugar: 10 mil pesos

Quinto lugar: 7 mil 500 pesos

Además, habrá premiación especial para la especie mantarraya, así como rifas para los asistentes, incluyendo un cuatrimoto.

En el caso de los niños, se contempla una categoría especial para participantes de 4 a 11 años, quienes podrán competir de manera gratuita y recibirán trofeos y artículos deportivos.

El registro de participantes iniciará el 17 de abril a partir de las 14:00 horas en la explanada de Playa del Sol, donde también se realizará la premiación.

Se prevé que muchos asistentes acampen durante el evento o se hospeden en los hoteles y cabañas disponibles en la zona.

El vocal de Pesca Deportiva señaló que este será el tercer año consecutivo que se realiza el torneo en Barra del Tordo, destacando que la participación ha ido en aumento, al pasar de alrededor de 500 pescadores en sus inicios a una cifra superior en la última edición, con expectativa de crecimiento en 2026.

“Cada año se ha incrementado la participación y esperamos superar la meta en esta edición”, afirmó.

Por su parte, la alcaldesa María Noemí Sosa Villarreal resaltó que este tipo de eventos fortalecen la economía local y posicionan a Aldama como un destino turístico clave en Tamaulipas.

Destacó que recientemente se realizaron trabajos de rehabilitación en Playa del Sol, incluyendo mejoras en infraestructura, palapas, iluminación y servicios, lo que ha impactado positivamente en la experiencia de los visitantes.

Asimismo, aseguró que las condiciones de la playa son óptimas, pese a reportes recientes sobre presencia de hidrocarburos, situación que fue atendida de manera oportuna.

“No afectó al turismo; la playa está limpia y en muy buenas condiciones”, puntualizó.

La edil agregó que durante el periodo vacacional de Semana Santa se registró una importante afluencia turística, con visitantes provenientes principalmente de Nuevo León, así como de estados como Jalisco, San Luis Potosí y Coahuila, e incluso de ciudades de Texas como Houston y Austin.