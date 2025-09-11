Convocan a la Carrera 5K UTMarT Bicentenario

La Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario (UTMarT) invita a toda la comunidad corredora a sumarse a la carrera 5K, un evento deportivo que celebra su 15° Aniversario en un entorno único en Playa La Pesca, Soto la Marina, Tamaulipas.

La carrera está abierta a todos, desde atletas experimentados hasta quienes buscan disfrutar de una experiencia deportiva frente al mar. Es una oportunidad para mantenerse activo, convivir con la comunidad y celebrar los logros de la universidad a lo largo de estos 15 años.

Detalles del evento:

Fecha: Domingo 28 de septiembre

Hora de salida: 7:00 a.m.

Lugar: Playa La Pesca, Soto la Marina, Tamaulipas

Costo de inscripción: $250 MXN

Premiación:

1er lugar: $3,000 MXN

2do lugar: $2,000 MXN

3er lugar: $1,000 MXN

La carrera no solo premia el esfuerzo deportivo, sino que también promueve la convivencia, el disfrute del mar y la celebración de la historia de la UTMarT Bicentenario.

Inscripciones:

Los interesados pueden registrarse en el siguiente enlace: https://forms.gle/BJi4MxouWPc7K98y6

No pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia única, combinando deporte, naturaleza y celebración frente al mar.