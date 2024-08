Convive Club Correcaminos con niños futbolistas de Ciudad Victoria

El equipo de fútbol Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), recibió en el Centro de Formación a niños de clubes y academias de futbol de Ciudad Victoria, quienes tuvieron la oportunidad de convivir con los jugadores y el Cuerpo Técnico.

La iniciativa forma parte del nuevo proyecto que impulsa el rector MVZ Dámaso Anaya Alvarado, en el sentido de estrechar los lazos del equipo profesional que participa en la Liga de Expansión, con su afición y público en general.

El propósito, es que la gente pueda estar más en contacto con el equipo, y que se refuerce el arraigo y la identidad del equipo universitario ante la afición victorense.

Por ello, el equipo Correcaminos puso en marcha estas actividades en las que ha estado recibiendo la visita de niños de diferentes escuelas de fútbol de la localidad, quienes acuden a presenciar los entrenamientos, a convivir con los jugadores, además de solicitar autógrafos

en sus camisetas y zapatos de futbol.

Este esfuerzo no ha pasado desapercibido para la afición del Correcaminos y en entrevista, el padre de familia, Leonardo Daniel Franco Hernández, quién además es un ex jugador del equipo naranja, opinó que es positivo, que se busque la identidad con la afición, y dijo que estas convivencias alimentan en los niños el sueño de jugar al fútbol profesional.

“Esa cercanía de los jugadores con los niños para ellos es muy importante y motivante. Me parece algo muy bonito que el equipo busque identidad con la gente”, indicó.

También en entrevista, otros padres de familia resaltaron la vinculación que está haciendo la universidad con la comunidad, y en el caso de los niños, es motivante convivir con los jugadores.

Asimismo, destacaron el proyecto de integrar al equipo profesional a jugadores de Ciudad Victoria, “excelente la idea de jugar con canteranos, de no traer tanto extranjero, darles la oportunidad a los jóvenes, porque en Ciudad Victoria siempre ha habido mucho talento, por ello los niños sueñan con estar aquí”.