Conquista Tamaulipas oro y plata en el Campeonato NACAC Sub-18

Tlaxcala.- Los atletas tamaulipecos Alison Aylin Salinas Espino y Yeray Becerra tuvieron una destacada participación en el Campeonato NACAC Sub-18 que se celebra en Apizaco, Tlaxcala, al conquistar medallas para la delegación mexicana y confirmar el nivel competitivo del atletismo del estado en el ámbito internacional.

Manuel Virués Lozano, director general del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), señaló que de acuerdo a los resultados oficiales de la North American, central and Caribbean Athlwtics, la representante de Matamoros, Alison Aylin Salinas Espino, se adjudicó la medalla de oro en la prueba de lanzamiento de martillo con una marca de 64.33 metros, resultado con el que además estableció un nuevo récord del campeonato.

Con esta actuación, la tamaulipeca se consolidó como la mejor de la competencia y aportó una presea dorada para México, además de reafirmar el trabajo que ha desarrollado durante su proceso de formación deportiva.

Por su parte, el atleta de Ciudad Victoria, Yeray Becerra, obtuvo la medalla de plata en la prueba de 800 metros planos, tras registrar un tiempo de 1:53.59 minutos, desempeño que le permitió subir al podio y sumar una medalla más para la selección nacional.

Los resultados obtenidos por ambos deportistas reflejan el crecimiento del atletismo tamaulipeco y el trabajo conjunto entre atletas, entrenadores y sus respectivos equipos de apoyo, quienes han impulsado su desarrollo rumbo a competencias internacionales.

Virués Lozano, dijo que el Gobierno de Tamaulipas, que encabeza Américo Villarreal Anaya, mantiene el respaldo al deporte de alto rendimiento, con el propósito de fortalecer la preparación de las y los atletas que representan al estado y a México en competencias internacionales.