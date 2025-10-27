Concluye con éxito el IV Torneo de Pesca Pie-Tierra del Tec Victoria

La Pesca, Soto La Marina.– En un ambiente de convivencia y espíritu deportivo, la Delegación Sindical D-V-109 de la Sección 61 del SNTE realizó con gran éxito el IV Torneo de Pesca Pie-Tierra, como parte de los festejos por el 50 aniversario del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria.

Durante los días sábado 15 y domingo 16, familias y entusiastas de la pesca deportiva se dieron cita en la playa de La Pesca, considerada la más bonita de Tamaulipas, para disfrutar de dos jornadas llenas de emoción, buena pesca y convivencia familiar.

La ceremonia de premiación contó con la presencia del Ing. Anselmo Cepeda Jiménez, en representación de la alcaldesa Glynnis Jiménez Vázquez; el Lic. Wenceslao Salinas García, Capitán de Puerto La Pesca de la Secretaría de Marina; el Lic. Raybel Alejandro Garza Grimaldo, Director de Caza y Pesca; el Suboficial Héctor Mauricio Martínez Cavazos, coordinador de la Guardia Estatal en Soto La Marina; y el anfitrión del evento, Ing. Jesús Emmanuel Hernández Aranda, Delegado Sindical del Tecnológico de Victoria.

Ganadores del Torneo

Categoría General

Primer lugar: Jonatan Castillo Garza, con una trucha de 1.435 kilogramos, ganador de $10,000 pesos.

Segundo lugar: Gonzalo Rojón Treviño, con un macabil de 1.345 kilogramos, ganador de $5,000 pesos.

Tercer lugar: Isidro Vela Yáñez, con un macabil de 1.055 kilogramos, ganador de $2,500 pesos.

Categoría Femenil

María Guadalupe Garza Reyes, con un bagre de 725 gramos, obtuvo $3,000 pesos.

Categoría Infantil

Daniel Alexander Padilla Cabrera, con un bagre de 470 gramos, recibió $1,500 pesos.

Premiación especial por doblete de bagres:

Alexa Yunuen Chávez

Daniel Santiesteban Díaz

Los jueces del torneo fueron Francisco Javier Remes Sánchez y Flavio Sánchez Escobedo, quienes certificaron los resultados y el cumplimiento del reglamento.

Con esta edición, el Torneo de Pesca Pie-Tierra del Tec Victoria reafirma su compromiso con la promoción de las tradiciones deportivas, el cuidado del entorno natural y la unión familiar entre la comunidad tecnológica y la sociedad en general.