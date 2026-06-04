Carrera con causa busca apoyar a niños con cáncer en Ciudad Victoria

Ricardo Flamarique

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con el objetivo de apoyar a los niños con cáncer que reciben atención médica en el Hospital Infantil de Tamaulipas, se anunció la realización de la “Carrera con Causa 5K” organizada por Voluntad contra el Cáncer.

El evento deportivo se llevará a cabo el próximo 13 de junio a las 6:00 de la mañana, teniendo como punto de salida y meta la Plaza Verde Esmeralda, donde se espera la participación de familias, corredores y ciudadanos que buscan sumarse a esta noble causa.

Los organizadores dieron a conocer que todo lo recaudado será destinado para cubrir necesidades médicas de los menores que actualmente reciben tratamiento en el Hospital Infantil de Tamaulipas.

El donativo para participar será de 200 pesos por corredor, además de que habrá premiación económica para los tres primeros lugares tanto en la categoría varonil como femenil.

Las personas interesadas en participar o solicitar mayores informes pueden comunicarse al WhatsApp 834-106-1018 o acudir al local 19 de Plaza Verde Esmeralda para realizar su inscripción.

Con este tipo de actividades, Voluntad contra el Cáncer busca seguir generando apoyo para las familias tamaulipecas que enfrentan la lucha contra esta enfermedad.