Buscaremos inhabilitar a los agresores en las ligas que pitamos: Iván Rodríguez

Alberto Serna

Ciudad Victoria.- Tras los hechos ocurridos en los que una vez más se agredió y amenazó a un árbitro en las instalaciones de la Cima Fut-7, el ex árbitro profesional Iván Rodríguez perteneciente al grupo de los “Extraditables”, señaló que van a buscar que se inhabilite a esta persona y agresores en las diferentes ligas que pitan.

‘’Vamos a hacerlo extensivo por lo menos en la liga que nosotros pitamos, como la América de Juárez, Villa Olímpica, Américo Villarreal, en todas las ligas que prestemos el servicio, vamos a hacer extensivo un oficio, que se inhabilite al jugador, pero primero esperaremos lo que dictamine la liga principal donde ocurrió esta situación’’.

Además, señaló que para erradicar este tipo de problemáticas debe de haber una comunicación y unión entre árbitros en general, y ligas.

‘’Tiene que haber una unión entre árbitros en general y ligas, porque si no la hay, nunca vamos a poder erradicar ese tipo de situaciones, porque pasa lo que muchos comentan, yo como árbitro lo quiero sancionar, tu como liga no, y hay un desacuerdo o discusión y “no agresión” , solo son insultos, porque nos tenemos que esperar a que haya una agresión física, cuando en realidad no requiere a esperarse a esto, debemos tener unión’’.

ES ESENCIAL QUE GRABE LA PRENSA

Iván Rodríguez añadió que, es muy importante lo que hace la prensa al grabar estas acciones, por lo que de ahí ellos pueden defenderse.

‘’Si, para mi es esencial, ya no dejas a criterio de lo que dice el árbitro y lo que dice el jugador, porque hay dos versiones, aquí lo que va valer son las pruebas y el que graben, el video va ser las pruebas claras que si coincide lo que dice el árbitro o el jugador, y tomar una sanción, lo que hace la prensa esta excelente, porque incluso es una manera de protección para proceder legalmente ante una agresión’’, concluyó.