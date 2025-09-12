Boxeador victorense busca apoyo para competir en torneo internacional en Oaxaca

Por: Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El joven boxeador Axel Álvarez, actual campeón municipal y estatal, lanzó un llamado a la comunidad y a posibles patrocinadores para poder cubrir los gastos de su próxima participación en el Torneo Internacional Sureste, que se llevará a cabo en el mes de octubre en Oaxaca.

En este certamen se darán cita peleadores de diversos estados de la República Mexicana, además de representantes de tres países invitados. Álvarez, quien actualmente se encuentra rankeado como el número 5 de la región, destacó que en la edición 2024 de este mismo torneo logró conquistar la medalla de plata.

“Ando en busca de patrocinadores para poder cubrir los gastos de mi próximo torneo internacional. Espero contar con su apoyo para poder asistir a dicho evento”, compartió el pugilista a través de sus redes sociales.

Las personas interesadas en apoyarlo pueden comunicarse directamente con él a través de su perfil personal.

Con esta oportunidad, Axel Álvarez busca consolidar su trayectoria en el boxeo amateur y continuar representando con orgullo a Ciudad Victoria y al estado de Tamaulipas en escenarios nacionales e internacionales.