¡Boicot y borracheras! Entrenador tamaulipeco hunde al deporte

Por Ricardo Flamarique

Ciudad Victoria, Tamaulipas

El deporte de alto rendimiento en Tamaulipas atraviesa un escándalo sin precedentes. Acusaciones formales, testimonios directos y documentos oficiales apuntan al entrenador de levantamiento de pesas Joaquín Castañeda Cruz, originario de Matamoros, como protagonista de una serie de actos que van desde la corrupción hasta el abuso sistemático de su posición para boicotear a atletas del propio estado.

El caso más representativo y alarmante es el del joven pesista Roberto Carlos Ruiz Garfias, originario de Ciudad Victoria e integrante de una reconocida familia de campeones. Según documentos firmados por el ingeniero Miguel Ángel Cantún Camaal, director técnico de Levantamiento de Pesas de Nacionales CONADE, Castañeda intentó descalificar al atleta victorense durante la edición 2023 de los Juegos Nacionales CONADE, celebrados en Tepic, Nayarit.

En la carta fechada el 16 de junio de 2023, Cantún relata haber presenciado cuando Castañeda solicitó al presidente de la Federación Mexicana de Levantamiento de Pesas (FMLP), Rosalío Antonio Alvarado del Ángel, eliminar de la competencia a Ruiz Garfias, quien tenía grandes posibilidades de conseguir la medalla de oro en la categoría sub-17, división de 73 kg.

“Hay que chingar a los enemigos”, fue la frase que, según el testimonio, pronunció el entrenador tamaulipeco, en clara alusión al impacto negativo que una victoria de Ruiz Garfias tendría sobre su imagen personal.

A pesar del boicot orquestado, el atleta logró concluir con éxito su participación, aunque fue relegado al segundo lugar como consecuencia de decisiones polémicas del jurado, presuntamente influenciadas por el presidente de la FMLP y Castañeda. El daño, sin embargo, ya estaba hecho.

Una persecución sistemática

Los señalamientos contra Castañeda no se limitaron al evento de 2023. En 2025, durante la fase de Macroregionales, el entrenador volvió a emprender acciones directas contra Roberto Ruiz padre, quien además es entrenador y formador de su hijo, denunciándolo por no contar con una certificación expedida por la Federación, requisito que, de acuerdo con la normativa, no era necesario para dicho evento.

Este patrón de conducta antideportiva ha traído consecuencias: el entrenador fue sancionado y quedó fuera del programa de becas deportivas estatales y federales. La medida obedece al incumplimiento de las reglas de operación publicadas el 16 de diciembre de 2024 en el Periódico Oficial, que establecen como requisito tener un “comportamiento ejemplar” en representación del estado.

Asimismo, se le notificó una deuda de 10 mil pesos correspondiente a jueceo del año 2022, la cual, al no ser solventada, lo hacía inelegible para recibir cualquier apoyo económico. El propio Castañeda firmó de enterado el 11 de abril de 2025.

Errores administrativos y negligencia

En marzo de este año, Castañeda fue responsable del envío de un cronograma mal elaborado y con datos erróneos para el Macroregional de Halterofilia celebrado en Monterrey, situación que fue reconocida por José Andrés Alanís Turrubiates, presidente de la Asociación de Pesas de Tamaulipas, en una carta oficial fechada el 13 de abril de 2025.

Este episodio se suma a una larga lista de irregularidades administrativas y operativas que han afectado directamente el rendimiento y la participación de atletas tamaulipecos.

Participación irregular en la Olimpiada Nacional 2025

Aunque fue formalmente excluido de participar en la Olimpiada Nacional 2025 por decisión del Instituto del Deporte de Tamaulipas (INDE), Joaquín Castañeda acudió al evento como espectador, gracias al apoyo financiero proporcionado por el alcalde de Matamoros, Beto Granados, quien autorizó viáticos para su traslado y estadía.

Durante el desarrollo del evento, se tienen pruebas documentales y gráficas que muestran a Castañeda ingiriendo bebidas alcohólicas en compañía de sus atletas, situación que viola abiertamente el código de ética deportiva y refuerza el señalamiento de una conducta inapropiada para una figura formadora.

Testimonios que apuntan a conductas impropias

Varios atletas han comenzado a alzar la voz. Algunos aseguran tener evidencia fotográfica y videográfica de situaciones comprometedoras que involucran a Castañeda en fiestas con deportistas en contextos no propios para un entrenador, específicamente en TikTok. Aunque estos materiales aún no han sido presentados de manera oficial, podrían convertirse en elementos clave si las denuncias derivan en acciones legales.

Apoyo político como escudo

A pesar del cúmulo de acusaciones, Joaquín Castañeda ha seguido manteniendo una presencia dentro del entorno deportivo gracias a su vínculo cercano con autoridades locales, en particular con el alcalde de Matamoros y la diputada Elvia Eguía Castillo. Este tipo de protección política no sólo pone en entredicho la imparcialidad de las instituciones, sino que refleja el preocupante nivel de impunidad con que algunos actores operan en el deporte.

Las autoridades correspondientes, incluido el INDE y la CONADE, tienen ante sí la responsabilidad de investigar con rigor cada denuncia, garantizar protección a los atletas, y enviar un mensaje claro de que el abuso de poder, la corrupción y la traición al espíritu deportivo no serán tolerados.