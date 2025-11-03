Black Bull La Cuadrilla busca el liderato

Cd. Victoria, Tamaulipas.– A pocas jornadas de que concluya la temporada 2025 de la categoría de Veteranos en la Liga de Futbol La Cima Fut-7, el equipo de Black Bull La Cuadrilla aprieta el acelerador en busca del primer lugar de la tabla general.

De acuerdo con las estadísticas, actualmente San Pancho FC es el líder del torneo con 51 puntos, seguido muy de cerca por Black Bull La Cuadrilla con 46 unidades, mientras que Mecánica Automotriz del Norte ocupa el tercer sitio con 45 puntos.

Infonavit Tamatán Retro está cerrando con fuerza y se coloca en el cuarto lugar con 44 puntos. Más atrás aparece Deportivo TG, que atraviesa una mala racha y suma 41 unidades, seguido por Los Primos FC, que cuentan con 39 puntos.

Por su parte, Tamales Doña Martha marcha en la séptima posición con 38 puntos.

Los equipos que pelean codo a codo por un lugar en la parte media de la tabla son Deportivo Zapata FC y La Botana Retro, ambos con 36 unidades.

Más abajo se encuentra Onco-DIABE Medic con 34 puntos, mientras que La Cuadrilla FC y JP FC registran 31 unidades cada uno. La Banquita FC tiene 28 puntos, y Legión 80 acumula 23.

En la parte baja de la clasificación, Pato Hamburguesas suma 19 puntos; Diablos Rojos del CIPAD FC, 15; y Vaqueros FC, 14.

Finalmente, en el fondo de la tabla se ubica La Razza con 13 puntos, seguida por River FC y Real Victoria Regeneración, ambos con 11 unidades. Cierra la clasificación Chivas Nápoles con 9 puntos, mientras que Perros del Mal y Divino AC apenas registran 2 unidades cada uno.