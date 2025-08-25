¡BICAMPEONES! EL REBAÑO VENCE A JVT

Ciudad Victoria.- Con anotaciones de Pablo Saldaña y Miguel Puga, el conjunto de El Rebaño se impuso 2-0 a JVT en la gran final de la Copa categoría Máster, dentro de la Liga Regional de Futbol de Veteranos.

El escenario de este encuentro fue la cancha 8 de la Unidad Deportiva Revolución Verde, donde el balón comenzó a rodar a las 4 de la tarde.

Tras un primer tiempo sin goles, gracias a las destacadas actuaciones de ambos arqueros, fue en la segunda mitad cuando El Rebaño tomó la delantera con la anotación de Pablo Saldaña, quien convirtió desde los once pasos para el 1-0.

JVT buscó con insistencia el empate, pero el guardameta de El Rebaño, Victoria Molina, mantuvo su portería imbatida. Al minuto 76, Miguel Puga sentenció el partido con el 2-0 tras un veloz contragolpe comandado por Sergio “Samba” Rosas.

Con este triunfo, El Rebaño no solo levantó el título, sino que reafirmó su dominio al proclamarse bicampeón.