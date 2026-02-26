Bears Renuevo, imparables en el Torneo Intercolegial

Ciudad Victoria.– El equipo Bears Renuevo continúa demostrando su gran momento en el Torneo Intercolegial, tras sumar su séptima victoria consecutiva dentro de la categoría de tercero y cuarto grado de primaria.

El conjunto dirigido por Carlos Medina volvió a mostrar su contundencia ofensiva al imponerse con autoridad por marcador de 5-0 sobre el Colegio Blackaller.

Con este resultado, Bears Renuevo se mantiene firme en la pelea por los primeros puestos, consolidándose en el segundo lugar de la tabla general y reafirmando su condición como uno de los equipos más fuertes del torneo.