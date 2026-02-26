Ciudad Victoria.– El equipo Bears Renuevo continúa demostrando su gran momento en el Torneo Intercolegial, tras sumar su séptima victoria consecutiva dentro de la categoría de tercero y cuarto grado de primaria.
El conjunto dirigido por Carlos Medina volvió a mostrar su contundencia ofensiva al imponerse con autoridad por marcador de 5-0 sobre el Colegio Blackaller.
Con este resultado, Bears Renuevo se mantiene firme en la pelea por los primeros puestos, consolidándose en el segundo lugar de la tabla general y reafirmando su condición como uno de los equipos más fuertes del torneo.