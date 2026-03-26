BASQUETBOL, VOLEIBOL Y BEISBOL EN LA II ETAPA DE LOS JUEGOS ESCOLARES

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Con las reuniones previas de básquetbol 5, básquetbol 3X3, béisbol 5 y voleibol este miércoles inicia la segunda etapa estatal de Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educació Básica que otorga boleto para la fase final Nacional a celebrarse en el mes de mayo en Guadalajara, Jalisco.

Contando con el apoyo de Gobierno del estado, Secretaria de Educacion y de la Subsecretaria de Educación Básica, la Coordinacion Estatal de Educación Fisica a cargo del LEF Héctor José Díaz Sandoval, promueve está competencia estatal en los niveles de Primaria y Secundaria que otorga boleto a la fase nacional en diferentes disciplinas deportivas donde intervienen niñas y niños de todos los rincones de Tamaulipas.

A las 12:00 horas el básquetbol 5 tendrá su junta previa en el Hotel Paradise, básquetbol 3X3 también en el Hotel Paradise. En el Hotel City Express reunión previa del béisbol 5 y en el Hotel Everest el voleibol en sus ramas femenil y varonil.

Por la tarde de este miércoles inicia la actividad desde las 15:00 horas. El básquetbol 5 en las canchas techadas de la UDARC, el básquetbol 3X3 en el Gimnasio Manuel Raga Navarro de la UDARC. En la Plaza Cívica de la UDARC va el béisbol y el voleibol en las canchas azules de la UDARC.

Personal de la Coordinación Estatal de Educación Física al frente de la logística total de esta jornada deportiva durante miércoles, jueves y viernes.