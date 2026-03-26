Regresan los arrancones en lodo a Victoria

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Luego de cuatro años sin competencias en lodo en la capital, VIP Promociones decidió retomar esta actividad y devolverle vida a uno de los espectáculos más esperados por los aficionados al automovilismo extremo.

Por ello, invitan a las familias de la ciudad y la región a asistir al Off Road Festival, que se llevará a cabo este sábado en la pista Yépez Ranch, ubicada en el ejido El Olmo. El evento está programado para iniciar a las 12:00 horas.

En rueda de prensa, los organizadores Erick Rueda, Brandon Crespo y Erick Rueda Jr. dieron a conocer los detalles de esta jornada, en la que los pilotos pondrán a prueba su habilidad al volante en exigentes condiciones de lodo, ofreciendo un espectáculo lleno de adrenalina.

El acceso al recinto tendrá un costo de 50 pesos y contará con señalización para facilitar la llegada de los asistentes. Para quienes deseen participar en los arrancones de lodo, la inscripción será de 200 pesos y estará abierta de las 12:00 a las 14:00 horas, previo al inicio de las competencias oficiales.

De acuerdo con los organizadores, se contemplan tres categorías: ocho cilindros, seis cilindros y cuatro cilindros. También habrá espacio para la participación de cuatrimotos, así como una pista alterna para quienes deseen experimentar el recorrido con sus propios vehículos.

Se otorgarán premios económicos a los tres primeros lugares de cada categoría.

Será un ambiente cien por ciento familiar, donde habrá regalos, música en vivo y muchas sorpresas más.