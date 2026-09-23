Arranca Liga Infantil y Juvenil de Futbol INDE Tamaulipas

La Liga de Futbol Infantil y Juvenil INDE Tamaulipas entra de lleno en actividad con la Jornada 1, que contempla más de 40 partidos entre miércoles y sábado en distintos escenarios deportivos de Ciudad Victoria.

La competencia, que reúne a más de 70 equipos en diferentes categorías, tendrá encuentros en las canchas Enrique Borja, Américo Amigo, Adriana González y las Unidades Deportivas 5, 6 y 7, además de la Unidad Deportiva Norponiente.

Este miércoles 23 de septiembre se pondrá en marcha la actividad desde las 16:30 horas. En la cancha Borja destaca el duelo de Toros ante Rayados, dentro de la categoría Mini Star, programado para las 18:00 horas. En Américo Amigo, Élite se mide con Sambitas a las 18:00 horas en Pony, mientras que en la Unidad 5 Reyna enfrenta a Soles Kids a las 16:30 horas en Halcones.

También habrá actividad en la cancha Adriana González, donde Toros Blanco se enfrenta a Real Independiente a las 16:30 horas en Cachorros, además de los encuentros de Chivitas y Soccer Training en la Unidad 6.

Para el jueves 24, la jornada continuará con varios encuentros atractivos. En Borja, Panteras y Boca JR se enfrentarán a las 19:00 horas en Pony; en Américo Amigo, Rojinegro ante Rayados abrirá actividad a las 17:00 horas, mientras que en la Unidad 5 Toros Blanco se medirá a Correcaminos Fuerza Naranja a las 16:30 horas en Halcones.

La actividad del jueves también tendrá partidos en Adriana González, Unidad 6 y Unidad 7, con encuentros desde las 16:30 horas y hasta las 19:00 horas.

El viernes 25 se concentrará la actividad en la cancha Enrique Borja y Américo Amigo. En Borja habrá tres partidos de la categoría Cachorros: Soccer Training vs Soles Kids, a las 17:00; Cefor Tamaulipas vs Formación GR, a las 18:10; y Sambitas vs Gimboi, a las 19:20 horas.

El cierre de esta primera jornada llegará el sábado 26, con nueve encuentros de categorías juveniles. En la Unidad 5, Mainero vs Garra de Tigre abrirá las acciones a las 8:00 horas, seguido por Rayados vs Reyna a las 9:30 y Cefor Tamaulipas vs Capitanes a las 11:00.

En la Unidad 6, Gunner vs Águilas Elite también arrancará a las 8:00 horas, mientras que Atlas vs Formación GR será a las 9:30 y Cefor Tamaulipas vs Águilas Elite, en Juvenil Mayor, a las 11:00. La Unidad 7 tendrá actividad con Lomas vs Atlas, UAG Barboza vs Cefor Tamaulipas y Élite vs Rojinegros.

Con esta programación, la Liga INDE comienza su primera temporada con actividad de miércoles a sábado y presencia de las categorías infantiles y juveniles en distintos espacios deportivos de la capital tamaulipeca.