Armando Martínez afirma que FMF no ha manejado bien el tema del DT del Tri

“Yo no lo haría así; nosotros no lo haríamos así. Pero cada quien tiene su estilo”, argumentó

[ssba]

A falta de hacerse oficial Diego Cocca será el director técnico de la Selección Mexicana. Sin embargo, el presidente de Pachuca, Armando Martínez, aseguró en una entrevista para ESPN que el proceso para elegir al nuevo estratega tricolor no ha sido la correcta.

“Ahora, ya que les informen a los que estuvieron entrevistando. Sé que platicaron con Nacho Ambriz, Guille Almada y Miguel Herrera. Entonces, lo mínimo que se merecen los demás es que les avisen que no son los elegidos y luego que se haga un comunicado oficial”, dijo Martínez.

Además, el directivo de los Tuzos calificó que no está bien que se filtre la información antes de conocer la decisión final o de manera oficial. “Yo no lo haría así; nosotros no lo haríamos así. Pero cada quien tiene su estilo”, argumentó Martínez.

Armando dio a conocer que las autoridades de la Selección Mexicana ya no se volvieron a comunicar con el estratega tuzo, a pesar de que el uruguayo estaba cerca de dirigir al Tri.