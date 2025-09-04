Amigos del Chino toma ventaja en la serie

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con un contundente 8-1 y viniendo de menos a más, el cuadro de Amigos del Chino puso un pie en la final de la categoría Sexta Fuerza de la Liga de la Cima Fut-7, tras imponerse en la Semifinal a la Mafia del Balón.

El campo 2 del Complejo Deportivo de La Cima fue el escenario de este duelo, en el que la expulsión de Santos Valdez terminó por cambiar el rumbo del encuentro.

En las acciones, Óscar Olivares abrió el marcador para la Mafia del Balón con el 1-0. Sin embargo, antes del descanso, Jorge Rosales empató el partido con el 1-1.

Ya en la segunda parte, Santos Valdez recibió su segunda amonestación tras una barrida dentro del área, lo que derivó en su expulsión y en un penal a favor de Amigos del Chino. Jorge Rosales aprovechó la pena máxima para darle la vuelta al marcador.

A partir de ahí, el partido se volcó a favor de los Amigos del Chino, que en menos de 10 minutos liquidaron a su rival con una lluvia de goles hasta dejar el marcador 8-1.

Nava sigue con vida

Por su parte, Deportivo Nava mantiene la esperanza de remontar, luego de que 22 Berriozábal se impusiera 4-3 en el juego de ida.

El conjunto dirigido por Jaime Martínez había tomado ventaja de 3-1 al medio tiempo y logró ampliar la diferencia, pero el líder reaccionó y recortó distancias para dejar la serie abierta.

Hoy se define

Este miércoles se disputarán los partidos de vuelta en esta categoría. En el campo 1, a las 21:00 horas, La Mafia del Balón buscará lo imposible ante Amigos del Chino, que lleva ventaja de 8-1.

Al mismo tiempo, en el campo 2, Deportivo Nava se medirá a 22 Berriozábal, que llega con una ligera ventaja de 4-3.