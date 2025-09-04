Alistan Torneo de Voleibol Mixto para Funcionarios UAT

Victoria, Tamaulipas.- A escasos días de arrancar de manera oficial con las acciones, gran respuesta se ha recibido para participar en el Torneo de Voleibol Mixto para Funcionarios, Maestros y Empleados del Centro Universitario Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Hasta el momento, los equipos que han levantado la mano son: Vaqueros de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, la Dirección de Organización y Normatividad, Alces de la Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades, Cuernos Largos de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, la Dirección de Nóminas, Panteras UAT y Deportes UAT.

Para esta temporada, los equipos podrán participar con un mínimo de seis jugadores y un máximo de 12, entre ellos se permitirá registrar a cinco jubilados UAT, además se podrán dar de altas y bajas hasta la jornada 3 del torneo regular.

Las inscripciones continúan abiertas y podrán realizarse en las oficinas de la Dirección de Deportes y Recreación de lunes a viernes en un horario de de 9:00 a 17:00 horas.

Para mayores informes podrán comunicarse a los teléfonos 834-275-8271 con Víctor Hugo Pérez y 834-122-4050 con Olivia González Silva.