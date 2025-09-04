Delegación Jiménez se corona campeón invicto en el Torneo de SSPT

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Primer Torneo de la Secretaría de Seguridad Pública (SSPT) llegó a su fin con un partido en las canchas del CECOFAM, donde la Delegación Jiménez se proclamó campeón invicto tras vencer 5–4 al equipo Subsecretaría.

Más de 120 aficionados se dieron cita para presenciar la gran final, que durante varias semanas reunió a equipos integrados por elementos de distintas áreas de la corporación.

La disputa por el título no decepcionó, con la intensidad en cada jugada, goles de calidad y la entrega de los jugadores mantuvieron al público al borde de la emoción.

La Delegación Jiménez, que había mostrado superioridad a lo largo del torneo, reafirmó su dominio con una victoria apretada que la consagra como el primer campeón de este torneo interno de futbol 7.

El certamen buscó fortalecer la convivencia, el compañerismo y el trabajo en equipo entre los integrantes de la SSPT, además de fomentar el deporte y la activación física como parte de la formación policial.