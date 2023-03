Resident Evil 4 Remake y más videojuegos que llegan este Marzo

Resident Evil 4 Remake y The Last of Us de los videojuegos mas esperados y que saldrán este mes.

El regreso de Resident Evil 4 Remake, uno de los juegos más destacados de la saga llama la atención de los fanáticos, que esperan ver qué elementos nuevos le agreguen a la historia y a lo visual.

Así mismo, este mes llegará Wo Long: Fallen Dynasty. Un juego de acción ambientado en la cultura china.

Videojuegos que se estrenan en Marzo

– Wo Long: Fallen Dynasty (PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One y PC) – 3 de marzo

– Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse (Switch, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 y PC) – 9 de marzo

– DC Justice League: Caos cósmico ()Switch, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 y PC) – 10 de marzo

– Anno 1800 (PS5 y Xbox Series X/S) – 16 de marzo

– Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (Switch) – 17 de marzo

– WWE 2K23 (PS5, Xbox Series X/S, PC y PS4) – 27 de marzo

– Remnant: From the Ashes (Switch, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 y PS5) – 21 de marzo

– Have a Nice Death (PC y Switch) – 22 de marzo

– Resident Evil 4 Remake (PS5, Xbox Series X/S, PC y PS4) – 24 de marzo

– PGA Tour (PC, PS5 y Xbox Series X/S) – 24 de marzo

– The Last of Us Parte I (PC) – 28 de marzo

– Crime Boss: Rockay City (PC, PS5 y Xbox Series X/S) – 28 de marzo

– MLB The Show 23 (Switch, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 y PS5) – 28 de marzo