Viruela del mono o Mpox

Viruela del mono, viruela símica o Mpox, el nombre puede variar, pero la enfermedad es la misma.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado un estado de emergencia en salud pública debido a una cepa que parece ser más agresiva y que está fuera de control, por eso en Salud180 te contamos qué es la viruela del mono.

¿Qué es la viruela del mono?

Mpox, o viruela símica, como también se le conoce, es una enfermedad provocada por un virus del mismo nombre, según el Instituto Médico Mayo Clinic.

Este virus tiende a afectar principalmente a primates no humanos y roedores.

No obstante, desde hace años se ha reportado su aparición en personas.

Hasta hace poco, esta enfermedad se había concentrado únicamente en África Central y Occidental.

Sin embargo, el aumento del turismo internacional y la importación de animales han provocado que el virus se propague a otras regiones.

¿Cuánto tiempo tarda en aparecer el virus de la viruela del mono?

De acuerdo con investigaciones recientes, el virus de la viruela del mono tarda entre 3 y 17 días en manifestarse en el cuerpo humano después de la exposición.

Una vez iniciada la incubación, el paciente puede experimentar los siguientes síntomas durante 2 a 4 semanas:

Fiebre

Sarpullido en la piel

Hinchazón de los ganglios linfáticos

Dolor de cabeza

Dolores musculares

Escalofríos

Cansancio

¿Qué le hace la viruela del mono al cuerpo de una persona?

En primer lugar, la enfermedad eleva la temperatura corporal. Tras la fiebre, suelen aparecer sarpullidos (granos de tamaño considerable) en la cara, manos, pies y otras extremidades del cuerpo.

Esto se refiere a la cepa menos agresiva.

En el caso de Mpox, el sarpullido puede extenderse a los genitales, boca y garganta. Cabe destacar que los brotes de esta enfermedad tienen varias etapas: comienzan como manchas planas que se convierten en ampollas, las cuales se llenan de pus y luego forman costra.

¿Cómo puedes evitar el contagio de la viruela del mono?

Es fundamental que no tomes este virus a la ligera.

Es tan fácil de contraer que el simple hecho de probarte una prenda de ropa en un probador puede ser suficiente. Por ello, te proporcionamos las siguientes indicaciones:

Evite el contacto cercano: Limite el contacto físico con personas que presenten síntomas de la viruela del mono, como erupciones cutáneas, fiebre y lesiones en la piel.

También evita el contacto con objetos personales, como ropa o utensilios, que hayan sido usados por personas infectadas.

Practicar una buena higiene: Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón, especialmente después de estar en lugares públicos o después de tocar superficies que puedan estar contaminadas.

También puedes usar un desinfectante de manos a base de alcohol.

Usar equipo de protección:

Si estás cuidando a alguien que tiene síntomas o que ha sido diagnosticado con la viruela del mono, usa guantes, mascarillas y ropa protectora para minimizar el riesgo de transmisión.

Evitar el contacto con animales infectados: El virus del mono puede transmitirse a través del contacto con animales infectados, como roedores y primates.

Evite tocar o manipular animales salvajes o domésticos que muestren signos de enfermedad.

Mantener distancia en lugares concurridos: Si te encuentras en un área donde se han reportado casos, trata de evitar multitudes o eventos masivos donde el contacto cercano con personas infectadas pueda ser más probable.

Consulte a un médico:

Si sospecha que ha estado en contacto con alguien infectado o si presenta síntomas similares a los de la viruela del mono, busque atención médica de inmediato para recibir el tratamiento adecuado y evitar propagar el virus.