¿Te dan pánico las agujas? Esta fobia podría explicar mareos o desmayos en el consultorio

Para muchas personas, acudir a una consulta médica implica enfrentar algo que les provoca incomodidad: una inyección, una vacuna o un análisis de sangre. Aunque sentir cierta inquietud ante estos procedimientos es común, en algunos casos el miedo es tan intenso que puede provocar mareos, sudoración o incluso desmayos.

Cuando esto ocurre, podría tratarse de belonefobia, una fobia específica relacionada con el miedo a las agujas utilizadas en procedimientos médicos. Esta afección forma parte de los trastornos de ansiedad y puede afectar la manera en que una persona se relaciona con su salud, ya que el temor puede llevarla a evitar consultas, vacunas o estudios clínicos necesarios.

¿Qué es la belonefobia?

La belonefobia, también llamada trypanofobia, es el miedo intenso y persistente a las agujas. Este temor suele manifestarse durante procedimientos médicos como la aplicación de vacunas, la toma de muestras de sangre o la administración de medicamentos por inyección.

Las fobias específicas se caracterizan por una reacción de ansiedad desproporcionada ante un objeto o situación concreta. Aunque la persona reconoce que el riesgo real es bajo, la respuesta del organismo puede ser intensa y difícil de controlar.

En el caso de la belonefobia, el miedo puede aparecer no solo durante el procedimiento médico, sino también al ver una jeringa, escuchar que se aplicará una vacuna o incluso al pensar en una consulta médica.

De acuerdo con Mayo Clinic, las fobias específicas pueden provocar síntomas físicos y emocionales intensos que interfieren con las actividades cotidianas o con la atención médica necesaria.

Además, algunos estudios sugieren que este tipo de miedo puede comenzar en la infancia y persistir en la edad adulta si no se aborda con apoyo psicológico o estrategias de manejo de la ansiedad.