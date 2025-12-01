¿Rasurarse o usar barba? Un estudio compara cuál de las dos opciones abre la puerta a las bacterias

La barba es un ícono de moda, pero genera un acalorado debate sobre la higiene. Algunos advierten que podría convertirse en un foco de gérmenes y riesgos para la salud. Pero, ¿qué advierte la ciencia al respecto?

Un estudio ofrece hallazgos complejos que podrían poner en jaque la decisión de olvidarse por un rato de los rastrillos. De hecho, las conclusiones sugieren que es mejor llevar buenos hábitos de higiene para cuidar del vello facial.

No te apresures a usar la navaja todavía. La investigación sugiere que el afeitado constante también tiene su propio conjunto de problemas bacterianos que debes considerar antes de decidir sobre tu vello facial.

¿La barba puede guardar bacterias?

Sí, la barba puede guardar microorganismos, pero la comparación con la piel afeitada es sorprendente. El vello puede actuar como objeto que transporta infección, lo que requiere una higiene constante.

Un estudio, publicado en la revista Medicine, reveló resultados inesperados en la carga microbiana de los barbudos frente a los afeitados.

Estos son los puntos clave sobre la presencia bacteriana:

Carga en la piel: L os no barbudos tuvieron una carga bacteriana significativamente más alta en la piel de labios y mejillas que los barbudos, contradiciendo la percepción popular.

y mejillas que los barbudos, contradiciendo la percepción popular. Carga en el vello: El vello facial puede atrapar y hacer crecer bacterias , según la advertencia de un doctor. Este riesgo es real si descuidas tu higiene.

, según la advertencia de un doctor. Este riesgo es real si descuidas tu higiene. Microtraumas: El afeitado puede causar microtraumas (cortes pequeños) en la piel que favorecen la proliferación de bacterias , un peligro que los barbudos evitan.

, un peligro que los barbudos evitan. Comparación: El estudio demostró que la barba no es un nido de gérmenes peor que la piel afeitada, sino que requiere un cuidado distinto.

¿Qué antihigiénico puede ser usar barba y qué peligros de infección conlleva?

La capacidad del vello facial de transportar infecciones (como virus, hongos y bacterias) es un peligro señalado por expertos de la Universidad de Utah. Esto se debe a la naturaleza de la zona de crecimiento del vello.

Un médico citado en la publicación universitaria mencionó que la barba puede desencadenar irritación cutánea e infecciones como la foliculitis. Esto se debe a varios factores que alteran la piel debajo del vello.

Riesgo de Foliculitis: Irritación cutánea, foliculitis bacteriana o pseudofoliculitis barbae pueden surgir en la zona de la barba.

pueden surgir en la zona de la barba. Bacterias resistentes : Aunque no es estadísticamente significativo, la publicación documentó que los barbudos tenían relativamente más cepas resistentes, como el Staphylococcus aureus, lo cual obliga a una vigilancia.

: Aunque no es estadísticamente significativo, la publicación documentó que los barbudos tenían relativamente más cepas resistentes, como el Staphylococcus aureus, lo cual obliga a una vigilancia. Peligro de dispersión: Los barbudos tienen una dispersión de bacterias mayor a 20 centímetros que quienes no usan barba.

que quienes no usan barba. Humedad : La humedad atrapada en la barba después de comer o beber puede favorecer el crecimiento de hongos y bacterias.

: La humedad atrapada en la barba después de comer o beber puede favorecer el crecimiento de hongos y bacterias. Acumulación: La barba puede atrapar residuos de comida y secreciones , por lo que requiere una limpieza más profunda que la piel afeitada.

, por lo que requiere una limpieza más profunda que la piel afeitada. Afeitado: El afeitado incorrecto o con herramientas sin higiene puede transferir bacterias a la piel y causar infecciones.

¿Cómo mantener una buena higiene en la barba, según la universidad de Utah?

Mantener una barba limpia es la clave para mitigar los riesgos, según la Universidad de Utah. La rutina debe ser constante y adecuada al tipo de piel, y requiere el uso de productos específicos.

Para asegurar una barba sana y reducir la proliferación de gérmenes, la U de Utah Health recomienda seguir estos pasos esenciales de cuidado:

Limpieza diaria : Usar un limpiador facial suave a diario para remover gérmenes de la cara y el vello. Si tu barba crece, exfoliar suavemente dos veces a la semana.

: Usar un limpiador facial suave a diario para remover gérmenes de la cara y el vello. Si tu barba crece, exfoliar suavemente dos veces a la semana. Lavado profundo: Aplicar champú a la barba dos o tres veces por semana y cepillar diariamente con un peine para evitar que el vello se enrede y la suciedad se acumule.

y cepillar diariamente con un peine para evitar que el vello se enrede y la suciedad se acumule. Hidratación post-lavado: Cuando el vello esté seco, aplicar una crema hidratante o aceite en el rostro. Usar productos sin fragancia para piel sensible.

Productos específicos : La higiene constante con productos antibacterianos suaves, como la clorhexidina, es altamente eficiente para reducir la carga microbiana.

: La higiene constante con productos antibacterianos suaves, como la clorhexidina, es altamente eficiente para reducir la carga microbiana. Evita tocarla: Evita tocarte la barba constantemente , ya que las manos son una fuente constante de gérmenes que se transfieren fácilmente al vello.

, ya que las manos son una fuente constante de gérmenes que se transfieren fácilmente al vello. Recorte regular: Recortar la barba regularmente ayuda a mantener la higiene y a controlar el crecimiento de bacterias.

La barba no es intrínsecamente sucia, pero requiere compromiso: la higiene consistente es el escudo protector. Si mantienes una rutina estricta, puedes lucir tu barba sin temor a comprometer tu salud o la de los demás.