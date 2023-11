¿Qué sucede si se lava el pelo solo una vez por semana?

[ssba]

Para tener un cabello sano es importante tener una rutina capilar que contribuya a esto. Uno de los aspectos clave para este propósito es el lavado.

Algunas personas tienen por costumbre lavar el cabello una vez la semana, pues según ellas, consideran que el cabello no tienen un aspecto de suciedad. Sin embargo, se debe tener mucha precaución, pues que el pelo no tenga una apariencia externa donde se observe claramente que está sucio o grasoso, no quiere decir que esté limpio.

Con el paso de los días el cabello va acumulando suciedad de la polución, de la contaminación de los carros, de las calles, etc. Por eso, la estilista Rosi Fernádez le contó a la Revista Vogue que “no es recomendable aguantar más de una semana sin lavar el cabello, ya que el folículo se obstruye y no se oxigena”, explicó.

La recomendación que brinda la experta es hacerlo mínimo dos veces a la semana para retirar los residuos acumulados. Aunque no hay una regla general, pues cada cabello es diferente, este es un consejo que se debe tener en cuenta.

“Según la experta, cuando se lava el cabello menos de dos veces a la semana, el folículo se obstruye y eso puede originar ciertos problemas: descamación de cuero cabelludo, picores, sensibilidad, caspa y hasta caída. Esas pequeñas partículas invisibles a la vista, pero que acaban posándose en el cuero cabelludo, impiden que se oxigene bien, de ahí que sea recomendable lavar el pelo más a menudo, incluso en cabellos gruesos y secos que aparentemente no sienten la necesidad ser lavados de forma tan frecuente”, apunta Vogue.

Es importante consultar a un dermatólogo en caso de tener alguna afección en el cabello como caspa, caída del cabello, etc. Teniendo en cuenta esto, la rutina capilar puede variar.