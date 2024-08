¿Qué pasa si tomas agua tibia en las mañanas?

Probablemente no imaginas el impacto que podría tener un hábito tan simple como este para mejorar tu vida diaria, por eso te contamos qué pasa si tomas agua tibia por la mañana, además de algunos tips para mantenerte bien hidratado durante todo el día.

¿Cuáles son los beneficios de tomar agua tibia?

El Hospital Especializado Nanavati Max en Mumbai comparte algunos beneficios que puede tener el consumir agua tibia no sólo en la mañana, sino a cualquier hora del día. Algunos de ellos son:

-Tratar resfriados y mejorar la salud nasal

-Mejorar la digestión

-Mejora la función del sistema nervioso central

-Puede ayudar contra el estreñimiento

-Te mantiene hidratado

-Ayuda a regular la temperatura en climas fríos

-Puede ayudar a reducir el estrés

-Puede mejorar los síntomas de la acalasia

-Desintoxica el cuerpo

-Puede ayudar a la pérdida de peso

-Mejora los cólicos menstruales

-Mejora la circulación

Como puedes ver, tomar agua tibia por la mañana o en cualquier momento del día puede impactar positivamente en diferentes niveles al bienestar de tu cuerpo, así que es considerada, por lo general, una práctica segura.

¿Cuántos vasos de agua debes tomar al día?

Conocer los beneficios de tomar agua tibia aunque no sea solo en la mañana puede derivar en la pregunta por cuánta agua es necesaria para mantenerse hidratados y gozar de todas sus ventajas.

Pues bien, según la Clínica Cleveland, un experto dietista recomienda que en el caso de los hombres, lo más recomendable es tomar alrededor de 15 tazas de agua por día, mientras que, en el caso de las mujeres, la cantidad de agua ideal estimada es de 11 tazas por día.

En este sentido, es importante mencionar que estas tazas de agua que se deben beber al día no deben ser necesariamente de agua tibia, pues el agua caliente o fría también cumplen la misma función de mantener al cuerpo hidratado.

¿Cómo saber que te hace falta tomar más agua?

Saber cuántos vasos de agua debes tomar al día es igual de importante que aprender a identificar cuando tu cuerpo te está pidiendo este líquido vital, pues muchas veces no es cuestión de sentir sed; por ejemplo, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, algunos adultos mayores pierden la capacidad de sentir sed, por lo que deben prestar atención a otras señales.

La señal más obvia es sentir un exceso de sed, sin embargo también se puede presentar boca seca, orinar y sudar menos de lo habitual, tener orina de color oscuro, tener la piel seca, sensación de cansancio y mareos.

Aunque los síntomas de deshidratación en bebés y niños pequeños puede verse diferente con señales como sequedad de boca y lengua, llorar sin lágrimas, no mojar los pañales por tres horas o más, fiebre alta, somnolencia inusual, irritabilidad y ojos que parecen hundidos.

los alimentos y bebidas calientes son más fáciles de digerir y absorber. El calor relaja los músculos facilitando el flujo del sistema digestivo.

Este proceso asegura que los músculos del tracto digestivo no se tensen, mejorando así la digestión. También, al final de un día agotador, un baño caliente, un consomé o una bebida caliente pueden proporcionar relajación y distensión.

¿Por qué tomar agua tibia en ayunas ayuda a bajar de peso?

Tomar agua tibia en ayunas puede favorecer la pérdida de peso al ayudar a drenar los riñones, estimular los intestinos y preparar el cuerpo para el desayuno después de horas de descanso nocturno.

Consejos para tomar agua tibia en ayunas de forma saludable

Integrar el hábito de tomar agua tibia en ayunas en tu rutina diaria puede ser una forma saludable de mejorar tu bienestar general. Acá tenés algunos consejos para hacerlo de manera saludable:

No te excedas con la temperatura del agua: evitá que esté demasiado caliente para no irritar el revestimiento del estómago y el esófago.

El agua tibia es suficiente para activar los beneficios sin riesgos.

Variá tus opciones: aunque el agua tibia es excelente, también podés experimentar con otras opciones saludables, como el té verde o el té de hierbas sin cafeína.