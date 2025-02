¿Qué es el Síndrome de Asperger?

El Síndrome de Asperger representa uno de los trastornos que afectan la mente y el comportamiento de las personas. Sin embargo, ¿qué es y tiene una posible cura?

¿Qué causa el Síndrome de Asperger?

El Síndrome de Asperger se caracteriza por un conjunto de problemas mentales y de conducta, que se engloban dentro de los trastornos del espectro autista. Tiene su origen en la etapa prenatal, es decir, antes del nacimiento, y se debe a que hay anormalidades en la formación y funcionamiento de los circuitos de las neuronas cerebrales, señala el Johns Hopkins All Children’s Hospital.

En este padecimiento no se observa retraso en el desarrollo del lenguaje. Las primeras palabras y frases aparecen en la edad esperada, pero hay una importante alteración en los comportamientos no verbales, como en la expresión de la cara; no miran a los ojos.

¿Cómo es una persona con Síndrome de Asperger?

Las personas que viven con el Síndrome de Asperger, suelen tener dificultades para desarrollar relaciones con sus compañeros; no comparten los intereses de las otras personas. También pueden tener ciertos patrones de comportamiento repetitivos o extraños:

Rituales o rutinas específicas, que no pueden cambiar

Movimientos repetitivos sin ningún sentido, como sacudir o girar las manos, mover los dedos.

Muestran preocupación o interés especial por alguna parte de un objeto, como la llanta de un cochecito o el dedo de una muñeca.

Todos estos síntomas causan un gran deterioro en sus capacidades sociales, escolares y familiares. Tienen también dificultad para interpretar, comprender y predecir las conductas de las demás persona.

¿Cómo saber si mi hijo tiene Síndrome de Asperger?

Hasta el día de hoy, no existe un examen o prueba certera para su diagnóstico. No obstante, si el pequeño presenta varios de los comportamiento que continuación se enlistan, es importante acudir a un experto de la salud y quizá este de la orden para un electroencefalograma o tomografía:

Retraimiento. No responde ante ser llamado por su nombre

Incapacidad para usar gestos para apuntar o mostrar. Dificultades en el juego con otros

Desinterés en los compañeros.

Una vez identificado el síndrome, es importante iniciar el tratamiento, puesto que mientras más pronto se lleve a cabo hay mayores posibilidades de rehabilitación. Generalmente, se realiza por un grupo interdisciplinario, donde interviene al menos un médico especializado, un psicólogo, fisioterapeuta, logoterapeuta y en algunos casos un neurólogo.

¿Cómo habla una persona con Asperger?

Las personas con Asperger, al igual que todas las personas, tienen su propio estilo de hablar y pueden variar en función de la persona y el nivel de afectación de su condición. Sin embargo, hay algunos rasgos generales que a menudo se observan en el habla de las personas con Asperger.

Monotonía: Las personas con Asperger a menudo hablan con un tono monótono y sin cambios en el ritmo o la entonación. Pueden parecer aburridos o sin emoción, aunque en realidad puedan estar experimentando emociones intensas.

Hablar de manera formal: Pueden hablar de una manera más formal o pedante de lo que se espera en una conversación casual, utilizando un lenguaje más sofisticado o palabras poco comunes.

Dificultades para iniciar y mantener conversaciones: Pueden tener dificultades para iniciar y mantener conversaciones, lo que puede hacer que parezcan distantes o poco interesados en los demás. A menudo prefieren hablar de un tema específico y pueden tener dificultades para cambiar de tema.

Interpretación literal: Las personas con Asperger a menudo tienen dificultades para entender el lenguaje figurativo o metafórico, y pueden interpretar las cosas de manera literal.

Hablar de sus intereses especiales: A menudo hablan de sus intereses especiales de manera muy intensa y detallada, lo que puede resultar en monólogos largos o hablar sin fin sobre un tema.

Es importante recordar que estas son generalizaciones y no se aplican a todas las personas con Asperger. Aunque no es fácil detectar este trastorno, es importante prestar atención a las señales para que un especialista sea quien dé el diagnóstico de Síndrome de Asperger.

Con información de Difusión Cultural de Fundación Teletón