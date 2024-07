Prohíben este ingrediente común en los refrescos por posible riesgo en la tiroides

Un ingrediente común entre los refrescos y las bebidas deportivas ha sido prohibido por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de los Estados Unidos debido a que su consumo no es seguro para la salud humana, ya que puede ocasionar desde daños en el sistema nervioso hasta problemas de tiroides.

¿Qué ingrediente prohibió la FDA en los refrescos?

De acuerdo con la regulación emitida el pasado martes por la FDA, se prohíbe el uso del aceite vegetal bromado (BVO, por sus siglas en inglés) utilizado en bebidas con sabor cítrico, refrescos de sabor y bebidas deportivas para estabilizar los sabores.

Este ingrediente actúa como un emulsionante, es decir, mantiene los sabores por más tiempo en las bebidas para mejorar la experiencia del consumidor.

Sin embargo, su uso es controversial debido a posibles efectos en la salud, lo que ha llevado a su prohibición en algunos países.

Aunque la FDA propuso esta prohibición en noviembre del año pasado, en países como el Reino Unido se prohibió el uso del BVO en 1970, seguido de la India en 1990, la UE en 2008 y en Japón en 2010, describe el Center for Science in the Public Interest.

¿Qué problemas de salud puede causar el ingrediente prohibido en los refrescos?

La FDA advierte que el consumo del BVO no es seguro para el consumo humano debido a su toxicidad, ya que su consumo continuo puede causar efectos adversos como daños en el sistema nervioso, dolores de cabeza constantes, irritación en la piel y las mucosas, cansancio, pérdida de coordinación muscular y de memoria.

Debido a que este ingrediente es capaz de acumularse en el cuerpo, los especialistas consideran que puede causar efectos tóxicos sobre la glándula de la tiroides, la cual produce hormonas importantes para la regulación de la presión arterial, el ritmo cardíaco, la temperatura corporal y el metabolismo.

¿Cuándo entra en vigor la regulación del ingrediente prohibido en los refrescos?

A partir del próximo 2 de agosto de 2024, se prohibirá el uso del aceite vegetal bromado en los refrescos y bebidas deportivas.

Esta regulación busca proteger la salud de los consumidores, ya que el BVO se ha asociado con diversos riesgos para la salud, incluyendo efectos adversos en la tiroides y la acumulación de bromo en el cuerpo.

Por su parte, las empresas deberán ajustar sus fórmulas para cumplir con esta nueva normativa y garantizar productos más seguros para los consumidores.