¿Por qué me da más sueño cuando duermo mucho? Estas podrían ser las razones, según la ciencia

Si eres de los que duerme fines de semana enteros, solo para terminar sintiéndose más cansado, estás experimentando una de las paradojas más frustrantes del descanso.

Esta persistente somnolencia que empeora con las horas extras de sueño es la señal de que tu cuerpo no necesita más cama, sino atención médica.

Ante esta pesadez constante que afecta tu vida diaria, surge una pregunta: ¿por qué el exceso de sueño te deja sin energía? Entender por qué tu cerebro no logra la restauración necesaria es el primer paso.

¿Por qué me da más sueño cuando duermo más?

La sensación de despertarse cansado tras un sueño prolongado se conoce como inercia del sueño. Si duermes rutinariamente nueve o más horas durante semanas y te sientes fatigado y desorientado al despertar, podrías estar lidiando con un problema subyacente.

Te dejamos algunas causas que explican por qué te sientes agotado tras haber dormido más horas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y los Institutos Nacionales de Salud en EU (NIH):

Inercia del sueño: Es una desorientación temporal y un declive en el rendimiento justo después de despertar de un sueño largo (7 a 8 horas). Puede durar de 30 a 60 minutos, e incluso hasta por dos horas.

Hipersomnia Idiopática (HI): Es un trastorno crónico caracterizado por una necesidad irresistible de dormir y el despertar sin sentir descanso , a pesar de haber dormido cantidades superiores a lo habitual.

, a pesar de haber dormido cantidades superiores a lo habitual. «Borrachera de Sueño» (Sleep Drunkenness): Este síntoma es muy común en la HI, se describe como una gran dificultad para despertarse y una confusión transitoria al hacerlo.

(Sleep Drunkenness): Este síntoma es muy común en la HI, se describe como una gran dificultad para despertarse y una confusión transitoria al hacerlo. La somnolencia excesiva puede ser un síntoma de calidad deficiente del sueño (no su duración), causada por condiciones como la apnea del sueño o la depresión.

¿Cuánto es el tiempo de sueño recomendable?

Aunque tus necesidades de sueño varían ligeramente, la ciencia del descanso es clara en establecer límites para los adultos sanos.

Esto es lo que debes saber sobre el tiempo de sueño, según los CDC y Cleveland Clinic:

Rango ideal: Para la mayoría de los adultos (18-64 años), se recomienda un promedio de 7 a 9 horas de sueño por noche.

de sueño por noche. Señal de advertencia: Si consistentemente necesitas más de 8 o 9 horas de sueño por noche para sentirte descansado, esto puede ser un indicio de un problema médico .

. El sueño en la edad adulta : Tus necesidades de sueño no deberían cambiar drásticamente a medida que envejeces.

: Tus necesidades de sueño no deberían cambiar drásticamente a medida que envejeces. Riesgos de siestas largas: Se ha encontrado una asociación entre siestas diurnas de más de una hora y una mayor tasa de accidente cerebrovascular e hipertensión.

¿Qué tratamientos hay para dejar de dormir mucho?

Si has detectado que duermes más de 9 horas y te sientes fatigado, es fundamental que consultes a un profesional de la salud o un centro especializado en sueño.

El tratamiento para la somnolencia excesiva siempre se basa en abordar su causa raíz.

Te dejamos algunas recomendaciones de los CDC y el Manual MSD para mejorar el sueño en general:

Horario consistente : Establece la misma hora de acostarte y, sobre todo, la misma hora de despertar todos los días, incluso los fines de semana.

: Establece la misma hora de acostarte y, sobre todo, la misma hora de despertar todos los días, incluso los fines de semana. La cama debe usarse exclusivamente para dormir. Evita usarla para comer o trabajar.

Ambiente propicio : Asegúrate de que el dormitorio esté oscuro, silencioso y razonablemente fresco.

: Asegúrate de que el dormitorio esté oscuro, silencioso y razonablemente fresco. Evita la tecnología : La luz azul debe evitarse antes de acostarse, ya que puede estimular el sistema nervioso e interferir con el sueño.

: La luz azul debe evitarse antes de acostarse, ya que puede estimular el sistema nervioso e interferir con el sueño. Siesta estratégica: Si sientes la necesidad de una siesta, limítala a 30 minutos, ya que más tiempo no te hará sentir mejor.

Si la fatiga domina tus días a pesar de haber dormido en exceso, es hora de investigar a fondo. Buscar un diagnóstico profesional te permitirá pasar del cansancio al descanso reparador.