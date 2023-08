Por este motivo de salud no debería consumir bebidas con hielo de manera frecuente

La salud física depende, en gran medida, de lo que se consume. No obstante, no es solamente qué se come o qué se bebe, sino cómo y cuanto. Y es que la Organización Mundial de la Salud ya ha descrito la gran importancia que tiene la alimentación en el cuidado personal.

“Llevar una dieta sana a lo largo de la vida ayuda a prevenir la malnutrición en todas sus formas, así como diferentes enfermedades no transmisibles y trastornos. Sin embargo, el aumento de la producción de alimentos procesados, la rápida urbanización y el cambio en los estilos de vida han dado lugar a un cambio en los hábitos alimentarios. Actualmente, las personas consumen más alimentos hipercalóricos, grasas, azúcares libres y sal/sodio; por otra parte, muchas personas no comen suficientes frutas, verduras y fibra dietética, como por ejemplo cereales integrales”, menciona la entidad internacional.

No en tanto, como se dijo antes, lo que se toma es igual de importante que lo se que come. La hidratación correcta es indispensable. Una cantidad de agua razonable le dará al cuerpo nutrientes esenciales.

Sin embargo, existen otras bebidas tales como las gaseosas o los jugos, los cuales además de ser un factor hidratante o refrescante, también sirve de acompañante para los alimentos. Con esto también hay que tener gran cuidado.

Y es que por el aumento constante de las temperaturas, específicamente en las costas, las personas acostumbran a colocar hielo en lo que beben. De hecho, en algunas partes del mundo tal situación es más común de lo que debería.