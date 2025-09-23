Perros de asistencia: tipos, derechos y reglas de convivencia para no distraerlos

Los perros de asistencia son la compañía ideal para la autonomía y la inclusión de las personas con diversas discapacidades, tanto visibles como no visibles.

Estos compañeros están adiestrados para ayudar a las personas como si desempeñaran un trabajo. A pesar de su rol, muchos aún desconocen las reglas básicas de convivencia y los derechos que protegen a estos «lomitos».

Saber cómo identificar a estos animales y qué no hacer al verlos, es el primer paso para interactuar de manera correcta y empática.

¿Qué tipos de perros de asistencia existen?

El perro de asistencia está certificado para apoyar a personas con discapacidad motriz, visual, auditiva, intelectual y psicosocial, como explica el gobierno de la Ciudad de México (CDMX).

Aunque cada perro debe estar acreditado, la ley garantiza su acceso libre e irrestricto a establecimientos, transporte y espacios públicos, incluso cuando están en entrenamiento.

Existen cinco tipos principales de perros de asistencia, reconocidos en el mundo por su labor y el tipo de apoyo que brindan:

Perro guía : Asiste a personas con discapacidad visual para moverse con seguridad y evitar obstáculos.

: Asiste a personas con para moverse con seguridad y evitar obstáculos. Perro de servicio : Realiza tareas específicas y apoya el desplazamiento de personas con discapacidad física o movilidad reducida .

: Realiza tareas específicas y apoya el desplazamiento de personas con . Perro de ancla : Apoya a personas con discapacidad intelectual o psicosocial, como a los niños con Trastorno del Espectro del Autismo ( TEA ).

: Apoya a personas con discapacidad intelectual o psicosocial, como a los niños con Trastorno del Espectro del Autismo ( ). Perro de señales : Alerta a personas con discapacidad auditiva sobre sonidos importantes como timbres o alarmas.

: Alerta a personas con sobre sonidos importantes como timbres o alarmas. Perro de alerta médica: Avisa a su compañero humano sobre cambios en su salud, como ataques recurrentes (ansiedad, epilepsia o hipoglucemia).

¿Cómo identificar a un perro de asistencia?

La identificación se basa en su propósito, su entrenamiento, su certificación legal y su conducta, ya que no son considerados simples mascotas ni animales de compañía para efectos de reglamentos, como menciona la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la CDMX.

Aquí hay puntos clave para identificar a un perro de asistencia:

Conducta : Debido a su entrenamiento son menos sociales que los perros normales cuando están cumpliendo su labor.

: Debido a su entrenamiento cuando están cumpliendo su labor. Certificación Oficial: Por norma general, deben estar acreditados por una Entidad de Adiestramiento que posea los permisos necesarios para certificar perros de asistencia.

Se identifican según la discapacidad que tenga su compañero.

que tenga su compañero. Es usual que lleven chalecos de diferentes colores y arneses que los ayudan a guiar a sus dueños.

que los ayudan a guiar a sus dueños. Son libres de subirse a los medios de transporte públicos como cualquier otra persona.

¿Qué no hacer si ves un perro de asistencia?

La labor de estos «lomitos» es seria, y una simple distracción puede poner en riesgo la seguridad de su compañero. Por ello, es importante que las personas actúen con empatía y respeto.

La Ley de Protección y Bienestar de los Animales de la Ciudad de México es clara: negar el acceso a un perro de asistencia a cualquier espacio público o privado de uso común es un acto de discriminación y puede acarrear multas severas.

Si te encuentras con un perro de asistencia trabajando, recuerda estas reglas de oro que aconseja el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Copred):

No lo toques: Ninguna persona debe tocar o interrumpir a un perro de asistencia que esté de servicio, esperando o reposando. No lo distraigas: Evita molestar, acariciar o jugar con el perro para prevenir distracciones peligrosas. No le ofrezcas comida: Darle alimentos puede desviar su atención de su tarea. No exijas el uso de bozal: Por ley, no se puede exigir al usuario que su perro de asistencia use bozal. No niegues el acceso: Negar la entrada a un espacio o transporte a una persona usuaria de perro de asistencia es un acto de discriminación sancionable.

Recordar y aplicar estas normas es un acto de responsabilidad social y empatía. Al respetar el trabajo de estos compañeros, garantizas la seguridad de una persona con discapacidad.