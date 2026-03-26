Los alimentos ultraprocesados disminuyen la densidad de los huesos, revela un estudio

Un estudio revela que los alimentos ultraprocesados dañan la densidad de los huesos y elevan el riesgo de sufrir fracturas graves. Aunque abundan las opciones rápidas en el menú moderno, este consumo esconde un impacto invisible que deteriora la arquitectura interna del cuerpo.

La comida industrial desplaza a los productos naturales y altera la calidad de la nutrición. Este hábito debilita la fortaleza de huesos importantes para el organismo, pues el cuerpo recibe sustancias que interfieren con la formación de tejido nuevo.

¿Cómo disminuyen los ultraprocesados la densidad de los huesos?

Los alimentos ultraprocesados carecen de los componentes esenciales que el cuerpo requiere para construir una estructura resistente. El exceso de aditivos genera un entorno poco favorable para el mantenimiento del sistema óseo.

Así afectan los productos industriales a la osamenta, de acuerdo con el estudio publicado en British Journal of Nutrition:

Menos nutrientes: Estos productos carecen del calcio y la vitamina D que el organismo necesita para mantener una arquitectura ósea resistente frente al paso del tiempo.

Estos productos carecen del calcio y la vitamina D que el organismo necesita para mantener una arquitectura ósea resistente frente al paso del tiempo. Exceso de ingredientes dañinos: Las grandes cantidades de azúcares añadidos, sales y grasas poco saludables atacan y deterioran directamente la estructura interna de las piezas óseas.

Las grandes cantidades de azúcares añadidos, sales y grasas poco saludables atacan y deterioran directamente la estructura interna de las piezas óseas. Inflamación constante: El consumo de comida chatarra genera un estado inflamatorio crónico. Esta respuesta altera la reparación celular y termina por fragilizar todo el armazón biológico.

¿Qué huesos son los más afectados por esta dieta?

El daño no ocurre de forma pareja en todo el cuerpo. Algunas zonas del esqueleto sufren mucho más los efectos de una mala alimentación, lo que revela puntos de peligro que comprometen la movilidad futura.

El cuello del fémur: Esta zona de la cadera pierde gran cantidad de masa mineral y se vuelve porosa en individuos que consumen comida rápida de forma rutinaria.

Esta zona de la cadera pierde gran cantidad de masa mineral y se vuelve porosa en individuos que consumen comida rápida de forma rutinaria. El trocánter del fémur: El deterioro en esta sección de la cadera es profundo y marca una debilidad que afecta la estabilidad al caminar.

El deterioro en esta sección de la cadera es profundo y marca una debilidad que afecta la estabilidad al caminar. La columna lumbar: La espalda baja recibe el impacto negativo al reducirse su soporte mineral, lo que facilita la aparición de dolores crónicos.

¿Se vincula este consumo con un mayor riesgo de fracturas?

Al perder fortaleza interna, el esqueleto cede ante el menor impacto. Los registros médicos confirman que las caídas tienen consecuencias más severas en quienes basan su dieta en productos empaquetados, lo que dificulta la capacidad del tejido para soldar su estructura.