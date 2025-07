Juan Osorio casi sufre un ataque, por supuestos problemas financieros, según Javier Ceriani

Juan Osorio, uno de los productores más longevos ha estado en la mira en las últimas horas. Según el periodista Javier Ceriani, Osorio estuvo al borde de sufrir un atentado mortal en plena Ciudad de México. La razón supuestamente es por acusaciones de manejos financieros irregulares.

Las palabras fueron directas y alarmantes: “Estuviste a un pelín de que te volaran la cabeza en el Periférico”. ¿Qué está pasando realmente con el productor?

¿Qué dijo el periodista Javier Ceriani sobre el supuesto intento de atentado contra Juan Osorio?

Javier Ceriani, exconductor del programa Chisme no like , soltó una bomba en su más reciente emisión. Afirmó que Juan Osorio estuvo en riesgo de ser atacado mientras circulaba por Periférico. “estuvieron en la puerta de tu casa como una hora”, declaró el periodista argentino, dirigiéndose directamente al productor. Aunque el ataque no se concretó, la amenaza fue clara y, según Ceriani, derivada de “deudas que Osorio aún no paga”.

La narrativa fue tan contundente que muchos comenzaron a preguntarse si Osorio realmente está involucrado en algo más que telenovelas. Hasta el momento, el productor no ha emitido declaraciones públicas, lo que ha incrementado el misterio.