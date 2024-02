Glucosa alta: tres verduras que ayudan a regular el azúcar en la sangre

Tener el azúcar alto en la sangre podría derivar en complicaciones sanitarias, tanto en el corto como largo plazo y con efectos subyacentes. Lo que también se conoce como hiperglucemia puede aparecer por numerosos factores, por lo cual no está de más hacerse exámenes de rutina y descartar cualquier anomalía.

De acuerdo con Medline Plus, esta se produce cuando el cuerpo no produce suficiente insulina o si el organismo no responde adecuadamente a las señales que envía la insulina, siendo un problema que amerita que se preste atención. Entre los síntomas, ese portal menciona visión borrosa, resequedad en la piel, mayor sensación de sed, debilidad y más frecuencia al orinar.

Por su parte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) colocan su foco en algunos detonantes que, generalmente, podrían ser causantes de azúcar alto. El dolor por las quemaduras solares y su posterior estrés es uno de ellos, así como la ingesta de café, insomnio y endulzantes artificiales.

Esa autoridad en salud continúa su listado con irregularidades en la comida; por ejemplo, cuando no se desayuna se corre el riesgo de elevar la glucosa (sobre todo luego del almuerzo y la cena). Más detonantes se reúnen en un cuerpo deshidratado y hasta la hora del día influye pues, existe un incremento de las hormonas cuanto más temprano es.

Verduras para regular la glucosa

Entre las verduras que, de acuerdo con la sección de bienestar de la revista Hola!, no debería faltar en la dieta se destacan los espárragos, gracias a su contenido en vitamina A y K. También se recomiendan por su baja concentración en calorías. Una forma saludable de prepararlos es al vapor o a la plancha.

Otra alternativa es el brócoli, aconsejable también para los diagnosticados con diabetes, por su carga en vitaminas A, C y K, además de ser ricos en hierro y fibra. El portal Canal Diabetes aludió a una investigación en Suecia y un compuesto que ayuda a regular los niveles de glucosa en quienes tienen la enfermedad tipo 2.

No obstante, se requieren mayores estudios para ahondar en el alcance de este alimento, según los investigadores. “Todavía no se pueden recomendar altas dosis de extractos de brotes de brócoli a los pacientes como tratamiento, ya que se requieren nuevos estudios para comprobar qué grupos se beneficiarían más”, destaca el artículo publicado en Science Translational Medicine y citado por el sitio web referido.

Una tercera verdura aconsejable es el coliflor. De hecho, este es uno de los alimentados subrayados por los CDC para llevar una dieta balanceada y pensada en quienes son proclives a una glucosa elevada. El plato ‘ideal’ puesto en relieve por ese organismo incluye verduras sin almidón, carbohidratos y proteínas (esto acompañado de agua u otras bebidas sin calorías).

Los riesgos de un coma diabético

Si no se presta atención a las alteraciones de glucosa, el paciente podría sufrir un coma diabético cuyas consecuencias incluso llegarían a ser letales. Según explica Mayo Clinic, tanto la hiperglucemia como la hipoglucemia (bajos niveles de azúcar) son potenciales causantes de ese trastorno.

La forma más perceptible de que se ha entrado en esa condición es la pérdida del conocimiento e imposibilidad para responder a los estímulos habituales. Ese plataforma insiste en acatar las recomendaciones de especialistas para evitar llegar a ese punto.

Previamente, se mencionó los síntomas más comunes de alguien con azúcar alto y, en lo concerniente a los niveles más bajos de lo normal también son varios los signos. Mayo Clinic menciona entre los principales: temblores, debilidad, dolor de cabeza, mareo, desorientación, ansiedad y dificultad tanto para hablar como estar activo.