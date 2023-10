Ahora bien, hay que tener claro que la enfermedad de alzhéimer no se puede prevenir, pero hay una hierba recomendada por la Universidad de Harvard que ayuda a mantener la memoria y combatir el estrés, lo que en ocasiones puede ser uno de los principales causantes de estas enfermedades en el cerebro y la salud mental.

La psiquiatría alimentaria y nutricional de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, Uma Naidoo, compartió una guía con alimentos que ayudan a la salud mental, denominado This is your brain on food (Lo que la comida le hace a tu cerebro) donde analizó, además una especie aromática que podría tener grandes beneficios al cerebro. Se trata del romero.

Beneficios del romero

Según la contribuyente de la reconocida universidad de los Estados Unidos, el consumo de romero aporta beneficios a la memoria que “respaldan las numerosas propiedades antioxidantes y protectoras” sobre el cerebro y la salud mental.