Efectos secundarios de la difenhidramina y precauciones

La difenhidramina es uno de los antihistamínicos más populares para aliviar síntomas de alergias, resfriados y problemas de sueño.

Sin embargo, como cualquier fármaco, su uso indebido o prolongado puede generar efectos secundarios que van desde molestias leves hasta riesgos graves para la salud.

¿Qué es la difenhidramina y cómo se utiliza?

La difenhidramina es un antihistamínico de primera generación que se utiliza para aliviar diversos síntomas relacionados con alergias y resfriados, así como para inducir el sueño en adultos.

Según MedlinePlus, un recurso confiable de información médica de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, este medicamento actúa bloqueando la histamina.

La histamina es una sustancia química que el cuerpo libera durante una reacción alérgica y que causa síntomas como ojos rojos, irritación, picazón, lagrimeo, estornudos, secreción nasal y tos.

Además de su uso para tratar alergias y resfriados, la difenhidramina se emplea en adultos para combatir el insomnio, facilitando tanto el inicio como el mantenimiento del sueño.

Sin embargo, no está recomendada para inducir el sueño en niños, debido a posibles efectos adversos y riesgos específicos en esta población.

Efectos secundarios comunes y graves de la difenhidramina

El uso de difenhidramina puede provocar efectos secundarios que varían desde leves hasta graves. De acuerdo con la Asociación Española de Pediatría, los efectos más comunes incluyen síntomas anticolinérgicos, como:

Retención urinaria

Sequedad en la boca

Visión borrosa

Alteraciones gastrointestinales (estreñimiento o malestar estomacal)

Somnolencia y sedación pronunciadas

Además, algunos pacientes pueden experimentar dolor de cabeza y deterioro en las habilidades psicomotoras, que afectan la coordinación y el tiempo de reacción.

En casos poco frecuentes, la difenhidramina puede provocar reacciones más graves, tales como:

Erupciones cutáneas y fotosensibilidad (sensibilidad al sol)

Hipotensión ortostática (baja presión arterial al ponerse de pie)

Tinnitus (zumbido en los oídos)

Temblor, náuseas, vómitos y diarrea

Reacciones paradójicas, especialmente en niños, que pueden manifestarse como agitación o hiperactividad

Hipertermia maligna, shock e incluso muerte súbita en la infancia, aunque estos eventos son extremadamente raros

Recomendaciones para un uso seguro de la difenhidramina

El uso responsable de la difenhidramina es clave para evitar complicaciones. MedlinePlus advierte que consumir este medicamento en dosis elevadas puede ser perjudicial y, en casos de sobredosis, potencialmente mortal.

Para minimizar riesgos, Banner Health, recomienda:

Seguir estrictamente las indicaciones de dosificación del medicamento, sin exceder las dosis recomendadas.

No combinar la difenhidramina con alcohol ni con otros medicamentos que causen somnolencia, ya que esto puede potenciar efectos sedantes peligrosos.

Consultar siempre con un médico antes de usar la difenhidramina de manera frecuente o prolongada, especialmente para tratar problemas de sueño o alergias crónicas.

Evitar su uso en niños pequeños sin la supervisión de un especialista.

En caso de sobredosis o aparición de síntomas preocupantes como dificultad para respirar, confusión severa, convulsiones o ritmo cardíaco irregular, es fundamental buscar atención médica de inmediato.