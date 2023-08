Lo que se conoce popularmente como acidez estomacal es una sensación de ardor que no solo se puede percibir en el abdomen, sino que también puede manifestarse en el pecho e incluso en la garganta.

De acuerdo con Medline Plus, la enciclopedia virtual de la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, se trata de una condición que generalmente no representa un riesgo para la salud y no debe causar alerta. Esto se debe a que en la mayoría de los casos los pacientes pueden controlar los síntomas con medicamentos de venta libre y algunos cambios en sus rutinas.

“El embarazo, algunos alimentos, las bebidas alcohólicas y algunas medicinas pueden provocar acidez. El tratamiento de la acidez es importante porque con el transcurso del tiempo, el reflujo puede dañar el esófago. Las medicinas sin receta médica pueden ayudar. Si la acidez persiste, es posible que necesite medicinas con receta médica o una cirugía”, señala, sin embargo, la fuente médica.