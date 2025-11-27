La migraña y la cefalea de tipo tensional (CTT) son dos padecimientos que producen un gran dolor de cabeza, y se convierten en pesadillas para quienes viven con estos problemas.
La sensación de tener la cabeza oprimida o pulsante puede ser confusa. Distinguir si se sufre de una simple «tensión» o de una fuerte migraña es importante, ya que el tratamiento y el impacto en la vida diaria varían drásticamente.
¿Cuáles son las diferencias entre la cefalea tensional y la migraña?
La migraña es a menudo una crisis neurovascular con síntomas notables, mientras que la cefalea de tipo tensional es una dolencia o molestia asociada con la tensión muscular en el cuello y el cuero cabelludo.
Se dejan las principales diferencias, de acuerdo con un estudio publicado en The Journal of Headache:
- Tipo de dolor: La cefalea de tipo tensional se describe como sordo, opresivo o similar a una banda apretada, mientras que la migraña es pulsátil o palpitante.
- Intensidad: La cefalea de tipo tensional es leve a moderada, permitiendo la actividad física rutinaria. La migraña es moderada a grave y se agrava con actividades físicas rutinarias, lo que a menudo obliga a evitarlas.
- Localización: La CTT es generalizada o bilateral (en ambos lados de la cabeza). La migraña es a menudo unilateral (en un solo lado), aunque puede ser bilateral.
- Síntomas acompañantes: La migraña es sobresaliente por las náuseas, vómitos, fotofobia (sensibilidad a la luz) y sonofobia (sensibilidad al sonido). La CTT generalmente no causa náuseas ni vómitos.
¿Por qué se podrían confundir la cefalea tensional y la migraña?
A pesar de estas diferencias, es muy común que estos dos tipos de dolor se confundan. Esto se debe principalmente a que no existen biomarcadores o pruebas específicas para distinguirlos.
Estas son razones más comunes de confusión, según el estudio mencionado y MedlinePlus:
- Una misma persona puede sufrir ambos tipos de dolores de cabeza.
- Ambos trastornos pueden ser activados por el estrés, la ansiedad y la depresión. La CTT también puede ser desencadenada por la fatiga, el ruido o el resplandor.
- Ataques de migraña «frustrados»: Algunos ataques de migraña son leves, se sienten como una cefalea tensional y no presentan náuseas ni sensibilidad a la luz.