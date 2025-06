Asociación de Médicos Municipales: “La sociedad entera paga el precio del deterioro del trabajo de los profesionales de la salud”

El Comité de Presidencia de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires emitió hoy un comunicado en el que advirtió que el trabajo de los profesionales de la salud, lejos de reducirse a una función técnica, constituye un pilar fundamental para la garantía del derecho a la salud en la sociedad. Sin embargo, en la actualidad, el personal sanitario altamente capacitado enfrenta una profunda desvalorización: se les exige compromiso, pericia y absoluta dedicación, pero el sistema responde con salarios bajos, condiciones laborales precarias y escaso reconocimiento. Esta situación no solo afecta a los médicos, sino que repercute en toda la comunidad, señaló la entidad, y pone en riesgo la calidad y la accesibilidad de la atención sanitaria.

El comunicado se emite en el marco del más reciente conflicto en el sector de la salud, que se ecentralizó en el Hospital Garrahan de la Ciudad de Buenos Aires, focalizados en las demandas de residentes y otros profesionales a raíz de salarios insuficientes que no cubren la canasta básica, jornadas laborales extenuantes que superan las 70 horas semanales con guardias de 24 a 36 horas, y la falta de reconocimiento a la alta capacitación y responsabilidad que implica su labor, lo que está llevando, dijeron, al éxodo de profesionales y poniendo en jaque la calidad de la atención en instituciones de referencia.

La salida de profesionales médicos del sistema público, su migración al extranjero o incluso el abandono de la profesión se ha convertido en una tendencia silenciosa, pero persistente en Argentina, agregó el Comité de Presidencia de la entidad médica de la Ciudad. Este fenómeno, que se desarrolla sin estridencias, responde a una convicción cada vez más extendida entre los médicos: “ya no se puede más”.

La noticia principal, según el comunicado difundido por la entidad, es el profundo deterioro del valor y las condiciones del trabajo médico en el país, una situación que amenaza la sostenibilidad del sistema de salud y el acceso de la población a la atención sanitaria.

De acuerdo con el texto publicado por el Comité de Presidencia de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires, el rol del médico ha perdido su valor real en la sociedad argentina actual. “Se espera del médico dedicación absoluta, disponibilidad constante y pericia profesional, pero el sistema le responde con remuneración indigna, condiciones de trabajo precarias y una creciente sensación de abandono”, señaló en el comunicado.

Esta problemática no se limita a un sector específico, sino que atraviesa todos los niveles del sistema sanitario: hospitales públicos saturados, servicios privados enfocados en la rentabilidad y obras sociales que demoran meses en efectuar pagos. La institución médica subrayó que el trabajo médico, que debería ocupar un lugar central en cualquier estrategia sanitaria, aparece hoy “desdibujado, exigido, desprotegido”.

La situación ha dejado de ser una simple queja sectorial para transformarse en una pregunta que interpela a toda la sociedad: “¿cómo puede sostenerse un sistema que no cuida a quienes lo sostienen?”, planteó el Comité de Presidencia de los medicos municipales. En el texto remarcó que la crisis actual no surgió de manera repentina, sino que es el resultado de un deterioro progresivo y prolongado, alimentado por la fragmentación del sistema de salud argentino, la falta de planificación y la incorporación de “lógicas de mercado”.

El comunicado detalló que, “mientras se consolidaba la idea de la salud como una mercancía, el trabajo médico comenzó a evaluarse en términos de rentabilidad. Se dejó de reconocer su valor social y se lo sometió a reglas comerciales que, por definición, le son ajenas: plazos, tarifas, productividad”, afirmó el Comité de Presidencia de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires.

Como consecuencia, los médicos se ven obligados a desempeñar trabajos múltiples que les permitan alcanzar ingresos básicos, lo que implica sacrificar su descanso y la necesidad de formación continua se satisface a costa del tiempo personal, lo que genera una rutina cada vez más deshumanizante, dijo.

En el texto institucional, los médicos contextualizaron el problema argentino en un marco internacional, aunque consideraron que en el país adquiere una “crudeza particular”. El Comité de Presidencia de la Asociación médica recordó que los modelos sanitarios surgieron como respuesta a necesidades sociales concretas. Citó el caso de Alemania, donde a fines del siglo XIX Otto von Bismarck implementó el seguro de enfermedad obligatorio para los trabajadores, estableciendo la solidaridad como principio rector.

Más adelante, en el Reino Unido de la posguerra, el modelo Beveridge consagró un sistema de salud financiado por impuestos, gratuito en el punto de atención y concebido como un derecho ciudadano. Ambos modelos, aunque diferentes, compartían la idea de la salud como un bien colectivo, en contraste con el modelo liberal de países como Estados Unidos y Suiza, donde la salud se considera un bien individual sujeto a las reglas del mercado: “Accede quien puede pagar y a lo que puede pagar”, puntualizó el comunicado.

El Comité de Presidencia de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires advierte que la fragmentación del sistema de salud argentino —dividido en subsistemas privado, de obras sociales y público, sin coordinación ni gobernanza— y la mercantilización de la atención médica han debilitado el rol del profesional. “De garante del derecho pasó a ser un mero proveedor de servicios”, sostuvo.

Esta transformación ha reducido al médico a un “eslabón funcional” dentro de un engranaje que prioriza la rentabilidad sobre el valor social de la profesión. El agotamiento y la frustración predominan entre los médicos, quienes, según el comunicado, optan por abandonar el sistema público, emigrar o incluso dejar la profesión. “Lo hacen en silencio, sin dramatismo, pero con una convicción creciente: ya no se puede más. Porque no se puede sostener una vocación sin respaldo. No se puede cuidar a otros cuando el propio cuidado está ausente”, expresó.

Esta situación no solo afecta a los profesionales, sino que tiene consecuencias directas sobre la sociedad: “Cuando un profesional renuncia o se enferma por exceso de trabajo, no es solo su historia la que se afecta. Son cientos, miles de pacientes que pierden acceso, continuidad, contención”, advirtió. El impacto de este deterioro trasciende el ámbito médico y repercute en la calidad y accesibilidad de la atención sanitaria para toda la población.

El Comité de Presidencia de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires enfatizjó que “la sociedad entera paga el precio del deterioro del trabajo médico”. Por ello, considera insuficiente limitarse a aplaudir a los profesionales de la salud en momentos de crisis o elogiar su vocación de manera abstracta. “Es hora de actuar”, reclamó en el texto. La revalorización del médico como actor esencial en la salud colectiva es, según el comunicado, una condición indispensable para un sistema de salud humanizado, justo y sostenible.

Esta revalorización implica “garantizar remuneraciones justas, condiciones dignas de trabajo, tener acceso a formación continua y una participación real en la toma de decisiones”, detalló. Pero, sobre todo, exigió recuperar un valor fundacional: “que el derecho a la salud no se protege con discursos sino con personas. Y esas personas no pueden seguir siendo invisibles, exigidas, precarizadas”.

Concluyó que, para que la salud siga siendo un derecho humano y no una promesa vacía, es imprescindible empezar por revalorizar a quienes la sostienen: “Si queremos un sistema de salud humanizado, justo y sostenible, debemos empezar por revalorizar a quienes nos protegen: a los médicos y a todo el personal de salud. Porque sin ellos, la salud deja de ser un derecho humano y se convierte apenas en una promesa vacía”, subrayó el Comité de Presidencia de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires.

A lo largo del comunicado, la entidad médica insistió en que el deterioro de las condiciones laborales y la desvalorización del trabajo médico no son problemas aislados ni recientes, sino el resultado de una acumulación de políticas y prácticas que han priorizado la lógica de mercado sobre el bienestar colectivo. El Comité de Presidencia sostuvo que “el trabajo médico —que debería estar en el centro de toda estrategia sanitaria— aparece desdibujado, exigido, desprotegido”, y remarcó que la continuidad de esta tendencia pone en riesgo la propia existencia de un sistema de salud capaz de garantizar el derecho a la atención para todos los ciudadanos.

El llamado de la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires se dirige tanto a las autoridades como a la sociedad en su conjunto, instando a reconocer y proteger a los profesionales de la salud como actores fundamentales en la construcción de una sociedad más justa y solidaria.