Así puedes identificar un medicamento falso, de acuerdo con Cofepris

En el cuidado de la salud, la amenaza de los medicamentos falsos es una sombra peligrosa. Estos productos, que prometen alivio, pueden contener ingredientes incorrectos, dosis insuficientes o excesivas, o incluso sustancias dañinas, poniendo en grave riesgo tu bienestar.

Saber cómo detectarlos y qué hacer es necesario para protegerte a ti y a tus seres queridos. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emite algunas recomendaciones para identificar medicamentos falsos.

Imagina por un momento que necesitas una medicina y en lugar de sanar, empeoras. Es una realidad aterradora. Por ello, aquí te ofrecemos una guía clara y sencilla para reconocer estos engaños, comprender sus peligros y saber cómo actuar si te encuentras ante uno.

¿Cómo identificar un medicamento falso, según Cofepris?

La Cofepris especifica las señales en las que debes fijarte antes de consumir un medicamento. Presta atención a estos detalles, que son tus mejores aliados, para no caer en el engaño:

La caja o envase se ve dañado, sucio, roto, abierto , o presenta un diseño distinto al habitual o a lo que recibes normalmente.

, o presenta un diseño distinto al habitual o a lo que recibes normalmente. Observa si la píldora, tableta o líquido tiene un color, forma, tamaño o incluso sabor diferente al que conoces.

al que conoces. El empaque no tiene los sellos de seguridad originales o estos lucen manipulados o están ausentes.

de seguridad originales o estos lucen manipulados o están ausentes. Verifica que el número del producto y la fecha de caducidad coincidan entre los empaques interno y externo; si no, o si están vencidos o ilegibles, es una señal de alerta.

interno y externo; si no, o si están vencidos o ilegibles, es una señal de alerta. Un costo mucho menor al habitual o adquirirlo en mercados, tianguis o sitios web de dudosa procedencia son señales claras de alarma.

¿Qué pasa si tomo un medicamento falso?

Las consecuencias de consumir un medicamento falsificado pueden ser muy graves y variadas, desde la ineficacia hasta el riesgo mortal, según Cofepris.

Aquí te explicamos los peligros más comunes:

Al no contener el ingrediente activo o tener una dosis incorrecta, el medicamento no tratará tu enfermedad , permitiendo que esta progrese sin control, como explica la Administración de Alimentos y Medicamentos en E.U. (FDA).

, permitiendo que esta progrese sin control, como explica la Administración de Alimentos y Medicamentos en E.U. (FDA). En lugar de mejorar, tu condición podría empeorar , ya que estás perdiendo tiempo valioso para un tratamiento efectivo.

, ya que estás perdiendo tiempo valioso para un tratamiento efectivo. Los medicamentos falsos pueden c ontener ingredientes incorrectos, tóxicos o contaminantes , que pueden causar reacciones adversas severas o intoxicación.

, que pueden causar reacciones adversas severas o intoxicación. Aparición de efectos secundarios inusuales : Podrías experimentar reacciones o efectos no esperados después de tomar el medicamento, lo cual es una señal de alarma.

: Podrías experimentar reacciones o efectos no esperados después de tomar el medicamento, lo cual es una señal de alarma. Riesgo de muerte: En los casos más extremos, especialmente con la presencia de sustancias como el fentanilo en medicamentos falsificados, el consumo puede ser fatal.

¿Cómo denunciar un medicamento falso?

Si sospechas que compraste o viste un medicamento falso, es importante que lo reportes a las autoridades sanitarias. Aquí te decimos cómo:

Utiliza el portal de denuncias sanitarias de Cofepris: Es una herramienta en línea fácil de usar para reportar productos irregulares.

de Cofepris: Es una herramienta en línea fácil de usar para reportar productos irregulares. Llama al número de atención de Cofepris: Puedes comunicarte al 800 0335 050 para realizar tu denuncia y recibir orientación.

para realizar tu denuncia y recibir orientación. Envía un correo electrónico: Para temas de vigilancia y denuncia puedes escribir a [email protected] .

. Acude a un Centro Integral de Servicio : Si prefieres hacerlo de forma presencial, visita las Comisiones Estatales para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

: Si prefieres hacerlo de forma presencial, visita las Comisiones Estatales para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Notifica a la farmacia de compra : Informa al establecimiento donde adquiriste el producto para que tomen acciones y eviten futuras ventas.

: Informa al establecimiento donde adquiriste el producto para que tomen acciones y eviten futuras ventas. Identificar medicamentos falsos es una tarea difícil, pero podría salvar vidas. Tienes que prestar atención a cada envase y caja para evitar tragedias.

Al estar informado no solo proteges tu propia salud, sino que también contribuyes a que nadie tenga algún problema derivado de estos productos ilegales.