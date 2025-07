René Franco arremete contra el Escorpión dorado y revela una vieja rencilla: “Es un cobarde”

Alex Montiel, más conocido como “el Escorpión dorado” ha dado que hablar las últimas semanas, y no tanto por su contenido en redes, si no por el supuesto amorío que tuvo con la conductora Fabiola Martínez ya estando cadado, pero el creador de contenido aclaró que su esposa, Dana Arizu, estaba al tanto de su relación con Fabiola. Con lo que no contaba, al parecer, era con que Fabiola Martínez exhibiría presuntas pruebas de su amorío en las que se incluye un audio en el que se escucharía al youtuber decirle “Te amo”.

Para echarle un poco más de leña al fuego, el polémico conductor de espectáculos René Franco, en un reciente episodio del pódcast “La taquilla”, analizó la polémica respuesta de Alex Montiel cuando fue cuestionado por el triángulo amoroso entre él, su esposa, Dana Arizu y Fabiola Martínez.